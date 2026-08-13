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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۲

هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان+ جدول قیمت کالاهای اساسی

هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان+ جدول قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان به فروش رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان به فروش رسید.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت
گوشت مرغ بدون بسته‌بندی ۳۲۰
گوشت بوقلمون بدون بسته‌بندی ۴۹۵
تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۴۹۰-۵۰۰
گوشت مخلوط گوساله داخلی بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۵۷۵.۰۰۰
گوشت گوسفندی بدون بسته‌بندی ۱.۶۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰
دنبه ۹۹۰
ران شترمرغ بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۱.۷۲۰.۰۰۰
ماهی پرورشی تیلاپیا ۱۸۰
ماهی پرورشی اوزون برون ۷۵۰
شیر بطری ۹۴۶ گرمی کم چرب ۱۰۰-۱۴۰
کره ۵۰ گرمی ۶۱.۳۰۰-۶۳
خامه ساده ۲۰۰ گرمی ۹۹.۷۰۰
ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی کم چرب ۲۸۵
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی ۱۸۷
برنج ایرانی ۴۵۰-۵۵۰
برنج خارجی ۱۶۶-۲۶۰
روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی ۳۰۹
روغن مخصوص پخت و پز ۸۱۰ گرمی ۳۳۴.۹۸۶
چای ایرانی ۳۵۰
چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۲.۴۳۰-۱.۲۷۰.۰۰۰
کد مطلب 6914377
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      6 0
      پاسخ
      ماشاالله به این کنترل بازار!قیمت ها به حال خودش رها شده،نظارت کلا وجود خارجی نداره
    • IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      قیمتها طوری است انگار رفتیم از هایپر و فروشگاهی درخارج خرید می کنیم.....دلاری شده....جالب اینجاست برای کالابرگ مردم را مجبور به دادن تعهد اقامت و حضور در ایران کرده اند!!

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