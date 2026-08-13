هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان+ جدول قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ ۳۲۰ هزار تومان به فروش رسید.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره بار می‌آید.

قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی