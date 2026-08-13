جبلی در آستانه تصمیم تازه؛ مجتبی شکوری چرا با هجمه مواجه شد؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی میپردازد. همچنین در این بسته، نیمنگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاهترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.
امروز پنجشنبه ۲۲ مرداد میتوانید با شماره ۲۵۱ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.
چهره هفته؛ سرباز روحالله
اگر قرار باشد از میان چهرههای تلویزیونی که این روزها بیش از دیگران در معرض توجه قرار گرفتهاند یک نفر را انتخاب کنیم سرباز روحالله یکی از جدیترین گزینهها است چهرهای که «به وقت ایران» برای او تنها یک تریبون تلویزیونی نبود و در جریان جنگ به یکی از شناختهشدهترین مجریان برنامههای تحلیلی شبکه خبر تبدیل شد.
«به وقت ایران» که با اجرای سید سرباز روحالله رضوی و با همکاری شبکه خبر روی آنتن رفت در مدت کوتاهی توانست خود را از قالب یک برنامه معمول خبری - تحلیلی جدا کند. این برنامه در روزهای جنگ با پرداختن به ابعاد راهبردی و نظامی درگیری ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از برنامههای مورد توجه مخاطبان تبدیل شد و آمار بازدید آن در تلوبیون از ۱۰ میلیون عبور کرد.
خود سرباز روحالله هم البته چهرهای است که پیش از «به وقت ایران» سابقه فعالیت رسانهای و حضور در فضای سیاسی و فرهنگی را داشته و نامش در سالهای گذشته نیز به واسطه فعالیتهایش مطرح بوده است.
البته مسیر رسانهای او بدون حاشیه هم نبوده است از جمله در جریان جنگ، انتشار یک تصویر نادرست در شبکه خبر با عذرخواهی او همراه شد و همچنین کشمیری بودن وی طی روزهای اخیر به صورت گسترده در حال بازتاب بود.
با این حال انتخاب سرباز روحالله به عنوان چهره این هفته بیش از هر چیز به این دلیل است که او و «به وقت ایران» نشان دادند یک برنامه خبری تلویزیونی در صورت داشتن فرم، شخصیت و روایت مشخص، میتواند از قالب خشک خبر عبور کند و برای مخاطب به یک برنامه پیگیرشدنی تبدیل شود.
تغییر هفته؛ کنداکتور آنتن
یکی از مهمترین خبرهای تلویزیون در هفته گذشته تصمیم سیمافیلم برای تغییر الگوی پخش سریالهاست تغییری که قرار است از شنبه ۲۴ مرداد همزمان با آغاز ماه ربیعالاول در شبکههای اصلی سیما اجرایی شود.
مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم در نشست خبری خود از تغییر اساسی در کنداکتور پخش سریالها خبر داد؛ مدلی که بر اساس آن شبکههای یک، دو و سه به جای تمرکز بر پخش روزانه یک مجموعه، هر کدام سه سریال در هفته خواهند داشت.
بر اساس این الگو، یک سریال در روزهای زوج یک مجموعه در روزهای فرد و یک سریال ویژه نیز در روز جمعه پخش خواهد شد به این ترتیب، سه شبکه اصلی در مجموع به سمت پخش ۹ سریال در هفته میروند. این تغییر را میتوان یکی از جدیترین بازنگریهای تلویزیون در سالهای اخیر در شیوه مصرف سریال دانست. شبکه یک در این مدل با «اسباب زحمت» در روزهای زوج «سرو، سپید، سرخ» در روزهای فرد و «کارآگاه علوی» در جمعهها پیش میرود. شبکه سه نیز پس از پایان «رویای نیمهشب» آثار جدیدی را وارد کنداکتور میکند و پخش هفتگی «مرد سه هزار چهره» نیز در دستور کار قرار گرفته است.
واکنش هفته؛ مجتبی شکوری
مجتبی شکوری در سالهای اخیر از آن چهرههایی بوده که هر بار حضور یا انتشار سخنانش میتواند واکنشهای گستردهای در فضای مجازی ایجاد کند از محبوبیت گسترده او در «کتابباز» گرفته تا حواشی حضورش در برنامه «اکنون» و نقدهایی که پس از انتساب نادرست یک شعر به مولانا متوجه او شد اما این بار ماجرا شکل دیگری پیدا کرد.
ویدئویی که شکوری از تجربه خود در پیادهروی اربعین منتشر کرد، بار دیگر نام او را به یکی از موضوعات بحثبرانگیز فضای مجازی تبدیل کرد. ویدئو در ظاهر روایتی شخصی و احساسی از تجربه حضور او در مسیر اربعین بود اما واکنشها به آن خیلی زود از یک روایت شخصی فراتر رفت و به بحث درباره تغییر مواضع چهرههای شناختهشده، سلبریتیسازی، قضاوت در فضای مجازی و نسبت میان تجربه شخصی و تصویری که مخاطب از یک چهره عمومی ساخته است، کشیده شد.
بخشی از این واکنشها همچنان از جنس علاقه و همراهی است و بخشی دیگر از جنس نقد و حتی طرد واکنشهایی که بعضا گویی هجمه ای سازمانیافته علیه وی بود، همین دوگانه باعث شده شکوری همچنان یکی از چهرههای پرواکنش فضای رسانهای باشد چهرهای که ظاهراً حتی سکوت یا روایت شخصیاش نیز میتواند به یک سوژه عمومی تبدیل شود.
حاشیه هفته؛ جبلی در آستانه تصمیم
پیمان جبلی این روزها بیش از همیشه در مرکز توجهات رسانهای قرار گرفته است نه به خاطر یک برنامه تازه یا یک تغییر مدیریتی در تلویزیون بلکه به دلیل نزدیک شدن به پایان دوره ریاست پنجسالهاش بر سازمان صداوسیما یعنی هفتم مهرماه. در روزهای اخیر حتی نامهایی به عنوان گزینههای احتمالی جانشینی مطرح شده اما هیچکدام تاکنون به شکل رسمی تأیید نشدهاند.
جبلی از مهر ۱۴۰۰ سکان رسانه ملی را در دست گرفت و در کارنامه اش هم اتفاقات مثبت وجود دارد و هم انتقادهای جدی.
به تازگی هم جمعی از نمایندگان مجلس در حمایت از جبلی بیانیه ای امضا کردند که در همین فضای رسانهای یکی دیگر از نمایندگان تهران از تلاش برای جمعآوری امضا در حمایت از جبلی انتقاد کرد.
این روزها مسئله مخاطب همچنان مهمترین چالش رسانه ملی است. افزایش بودجه، توسعه تولیدات و تغییرات مدیریتی زمانی میتواند برای صداوسیما دستاورد محسوب شود که در نهایت به افزایش اعتماد و بازگشت مخاطب منجر شود موضوعی که همچنان محل بحث و نقد است.
حالا جبلی در فاصله کمتر از ۲ ماه تا پایان دوره نخست ریاستش با یک سؤال مهم روبهروست، ادامه مسیر یا تغییر مدیریت؟ البته هنوز برای پاسخ قطعی به این سؤال زود است. آنچه فعلاً وجود دارد، گمانهزنیهایی است که با نزدیک شدن به موعد پایان حکم ریاست طبیعی است پررنگتر شود.
جبلی این روزها در آستانه مهمترین نقطه تصمیمگیری درباره ادامه مسیر مدیریتی خود قرار گرفته است.
نظر شما