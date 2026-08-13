به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در مسابقات لیگ ملتهای والیبال عملکرد ضعیفی داشت. شاگردان پیاتزا با ۳ پیروزی و ۹ شکست و قرار گرفتن در جایگاه پانزدهم در ردهبندی لیگ ملتها به کار خود پایان دادند.
سایت پلاس لیگا در گفتگوی مفصلی با روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال در مورد عملکرد تیم در لیگ ملتها صحبت کرده که به شرح زیر است:
آیا از عملکرد تیم جوان ایران در لیگ ملتهای امسال راضی هستید؟
- خیر. درست است که ما تیم جوانی داریم، اما من راضی نیستم زیرا پیشرفتی را که فصل گذشته به آن امیدوار بودم و به آن فکر میکردم، ندیدهام. بنابراین، از این نظر، راضی نیستم. با این حال، فکر میکنم این یک فرآیند است، مثل همیشه، و احتمالاً به زمان بیشتری نیاز داریم. علاوه بر این، ایران یک کشور خاص است، یک ملت خاص با تاریخی طولانی مرتبط با پارس. بنابراین من همچنین باید فرهنگ آنها را که متفاوت است، بررسی کنم. این یک کشور واقعاً منحصر به فرد است. فراموش نکنیم که ایرانیها در حال حاضر یک بار دیگر منتظر تحول اوضاع سیاسی هستند.
فصل گذشته، ما در مسابقات VNL در برزیل بودیم که ایالات متحده شروع به بمباران ایران کرد. ما نمیتوانستیم به ایران برگردیم زیرا حریم هوایی بسته بود. بنابراین مجبور شدیم در جای دیگری بمانیم.
این فصل نیز تفاوتی ندارد. زندگی کردن به این شکل عادی نیست.
آیا اکنون آمادهسازی تیم خود برای مسابقات قهرمانی آسیا را آغاز کردهاید؟
بله. ما مسابقات قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی را پیش رو داریم. این دو تورنمنت متفاوت هستند. مسابقات قهرمانی آسیا هدف اصلی ما است، زیرا آنها مستقیماً به المپیک 2028 لسآنجلس راه پیدا میکنند. از سوی دیگر، بازیهای آسیایی رقابتی کاملاً متفاوت است.
آیا ژاپنیها با توجه به عملکرد عالیشان در لیگ ملتها، به خصوص در مرحله بین قارهای، به عنوان مدعی اصلی قهرمانی آسیا در حال ظهور هستند؟
البته؛ ژاپن حریف آسانی نیست. ژاپنیها تمام مسابقات خود را در لیگ ملتها بردند، سپس نیمهنهایی را با نتیجه ۲-۳ به آمریکا باختند. آنها دومین بازی خود را در نیمهنهایی انجام دادند و سپس مسابقه مدال برنز را با نتیجه ۱-۳ به اسلوونی واگذار کردند که پس از یک نیمهنهایی کوتاه مقابل لهستان، زمان بیشتری برای استراحت داشت. به نظر من، این یک عامل بود. ژاپن قطعاً یک تیم باورنکردنی است. من چندین بازیکن آنها را به خوبی میشناسم و فرصت همکاری با آنها را در باشگاه داشتم. مسابقات قهرمانی آسیا همچنین فرصت خوبی برای ایران است تا عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال، ما باید از کار تیمی بینقص بین بازیکنان اطمینان حاصل کنیم.
آیا بازیکنان باتجربهتری مانند امیرحسین اسفندیار که در لهستان بازی میکند، به تیم ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا ملحق خواهند شد؟
هنوز نمیدانم؛ شاید اینطور باشد. فعلاً با تیم کار خواهیم کرد و سپس در مورد ترکیب تصمیم خواهم گرفت.
آیا خیلی دیر نیست، تقریباً درست قبل از شروع لیگ قهرمانی اروپا به لهستان خواهید رسید؟
دقیقاً. احتمالاً من آخرین عضو تیم خواهم بود، زیرا بازیهای آسیایی در ۴ اکتبر در ناگویا به پایان میرسد. مسابقات قهرمانی آسیا در ۱۳ سپتامبر، تقریباً همزمان با شروع مسابقات قهرمانی اروپا، به پایان میرسد. با این حال، بازیهای آسیایی تا یکشنبه، ۴ اکتبر، به پایان نمیرسد و من باید تا آن زمان در آسیا بمانم.
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