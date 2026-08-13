به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان استقلال که خود را برای حضور در لیگ برتر فوتبال آماده میکند پس از هفتهها ابهام درباره وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه حالا چراغ سبز فیفا را برای فعالیت در بازار نقلوانتقالات دریافت کرده است. خبری که میتواند خیال مریم ایراندوست و تیم تازهتأسیس آبیپوشان را برای آغاز یک فصل تاریخی راحت کند.
استقلال در شرایطی خود را برای حضور در لیگ برتر فوتبال زنان آماده میکند که از ابتدای فصل نقلوانتقالات یکی از مهمترین پرسشها درباره این تیم به وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی مربوط میشد. بسته بودن پنجره تیم مردان استقلال به دلیل پروندههای بینالمللی این نگرانی را ایجاد کرده بود که آیا این محدودیت شامل تیم زنان باشگاه نیز خواهد شد یا خیر.
حالا پاسخ فیفا به استعلام باشگاه استقلال تکلیف این موضوع را روشن کرده و بر اساس اعلام انجامشده پنجره نقلوانتقالات تیم زنان استقلال باز است و این تیم برای جذب و ثبت بازیکنان جدید مشکلی ندارد.
ابهامی که از تیم مردان به زنان رسید
ماجرا از جایی آغاز شد که نام استقلال به دلیل محرومیت نقلوانتقالاتی در فهرست باشگاههای دارای Registration Ban قرار گرفت. فیفا در توضیح رسمی خود درباره این سازوکار اعلام کرده که محرومیت ثبت بازیکن دامنه مشخصی دارد و برای تعیین اینکه چه بازیکنانی و در چه رشته و جنسیتی مشمول آن هستند باید به مفاد تصمیم و مقررات مربوط مراجعه کرد.
همین موضوع باعث شد همزمان با آغاز فعالیت استقلال زنان در بازار نقلوانتقالات شایعات مختلفی درباره آینده این تیم شکل بگیرد. برخی حتی از احتمال فروش امتیاز یا حضور تیمی کمتوان در لیگ برتر سخن گفتند؛ سناریویی که میتوانست دومین حضور تاریخی استقلال زنان در بالاترین سطح فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
اما در طرف مقابل از همان ابتدا این احتمال نیز مطرح بود که محدودیت اعمالشده برای تیم مردان به صورت خودکار شامل تیم زنان نشود و وضعیت ثبت قراردادهای دو تیم از یکدیگر تفکیک شود.
ایراندوست آمد و حاشیهها هم ادامه داشت
در همین فضای مبهم استقلال با مریم ایراندوست به توافق رسید تا هدایت تیم زنان را برعهده بگیرد؛ مربی که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران را در کارنامه دارد و حالا قرار است دومین تجربه استقلال در لیگ برتر را از روی نیمکت این تیم دنبال کند.
با این حال بسته بودن پنجره تیم مردان و تردید درباره وضعیت تیم زنان باعث شد حاشیهها همچنان ادامه داشته باشد. حتی مریم ایراندوست نیز در واکنش به برخی صحبتها در فضای مجازی نوشت: «چه پنجره باز باشه چه بسته به بعضی از همکارانم پیشنهاد میکنم انرژیشون رو صرف تیم خودشون کنند ما هم سرمون تو کار خودمون هست.» حالا به نظر میرسد پاسخ فیفا عملاً مهمترین بخش این ابهام را برطرف کرده است.
یک استعلام و پایان یک نگرانی
بر اساس پاسخ فیفا به استعلام باشگاه استقلال محرومیت ثبت بازیکن تیم مردان به این معنا نیست که تمامی تیمهای باشگاه بدون توجه به جنسیت یا رشته ورزشی به صورت خودکار مشمول همان محرومیت شوند.
این موضوع با توضیحات حقوقی خود فیفا نیز همخوانی دارد؛ فدراسیون جهانی فوتبال تأکید کرده که Registration Ban یک محدودیت برای ثبت بازیکن است و دامنه آن باید بر اساس مفاد تصمیم و مقررات اجرایی مشخص شود. فیفا حتی در سامانه رسمی خود اطلاعات مربوط به جنسیت و رشته ورزشی مشمول محرومیت را تفکیک میکند.
بنابراین استقلال زنان نهتنها میتواند در بازار نقلوانتقالات فعالیت کند بلکه حالا بدون آن نگرانی حقوقی میتواند آخرین مراحل آمادهسازی برای دومین فصل حضورش در لیگ برتر را دنبال کند.
۱۵ خرید برای یک شروع تاریخی
استقلال زنان نیز در همین فرصت ایجادشده فعالیت قابل توجهی در بازار نقلوانتقالات داشته و طبق اطلاعات موجود تاکنون ۱۵ بازیکن جدید به خدمت گرفته است. قرار است بهزودی از ترکیب جدید آبیپوشان برای حضور در لیگ برتر فوتبال زنان رونمایی شود؛ تیمی که باید در دومین تجربه خود در سطح اول فوتبال زنان ایران تصویری متفاوت از استقلال ارائه کند.
این تعداد جذب نشان میدهد استقلال تنها به دنبال حضور نمادین در لیگ برتر نیست و قصد دارد تیمی رقابتی را روانه مسابقات کند. البته کیفیت این خریدها و میزان هماهنگی آنها با یکدیگر و ایدههای مریم ایراندوست زمانی مشخص خواهد شد که استقلال وارد مسابقات رسمی شود.
حالا نوبت زمین فوتبال است
لیگ برتر فوتبال زنان قرار است از ۲۰ شهریور آغاز شود و قرعهکشی مسابقات نیز در هفته نخست شهریور برگزار خواهد شد. استقلال تا آن زمان فرصت دارد ترکیب خود را نهایی کند و بازیکنان جدید را به هماهنگی مطلوب برساند.
برای تیمی که دومین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه میکند این روزها اهمیت زیادی دارد. استقلال حالا از یک مانع بزرگ عبور کرده است؛ مانعی که میتوانست برنامه نقلوانتقالاتی این تیم را متوقف کند و حتی آینده حضورش در لیگ برتر را تحت تأثیر قرار دهد.
اما پاسخ فیفا مسیر را روشن کرده پنجره تیم زنان باز است، ۱۵ بازیکن جدید در راه استقلال قرار گرفتهاند و مریم ایراندوست نیز قرار است استقلال زنان در لیگ برتر را هدایت کند. حالا باید دید تیمی که دومین فصل تاریخی خود را آغاز میکند با این پشتوانه نقلوانتقالاتی چه جایگاهی در فوتبال زنان ایران به دست خواهد آورد.
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