  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

صالحی امیری به مهر خبر داد؛

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از آماده شدن «کارت سفر» و رونمایی رسمی از آن در روزهای آینده خبر داد.

سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح «کارت سفر» اظهار کرد: کارت سفر آماده شده و با همکاری بانک مرکزی و مشارکت چندین بانک، مراحل لازم برای اجرای این طرح انجام شده است.

وی افزود: ما قول داده بودیم که کارت سفر را به‌صورت رسمی رونمایی کنیم و منتظر زمان مناسب برای این موضوع بودیم که به احتمال قوی، هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش گردشگران در رونق صنعت گردشگری گفت: سفر با حضور گردشگر معنا پیدا می‌کند و باید زمینه‌های لازم برای تسهیل سفر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران فراهم شود.

صالحی‌امیری همچنین از همکاری بانک مرکزی و بانک‌های مشارکت‌کننده در این طرح قدردانی کرد و گفت: از بانک‌هایی که در این خصوص تلاش کردند تشکر می‌کنم و امیدواریم با اجرای کارت سفر، گام مؤثری در جهت حمایت از گردشگران و توسعه خدمات گردشگری برداشته شود.

وی تأکید کرد: رونمایی رسمی از کارت سفر در هفته دولت انجام خواهد شد.

کد مطلب 6914390
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      4 1
      پاسخ
      پانزده سال پیش برای بازنشستگان نیروهای مسلح کارت سفر صادر کردند که یک روز ویک سفر هم انجام نشد چون اعتبار لازم را نداشت وفقط وقت بازنشسته برای گرفتن کارت از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به هدر رفت
      • ق ر IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
        1 0
        بیشتر از 15 سال بوده چرا حقوق نیروهای مسلح و بازنشسته‌ها ماننده معلم ها پایین‌ترین دریافتی نسبت‌ به وزراتخانه ديگه داره و برای همین کارت سفر در نظر گرفتن ولی اجرایی نشد
    • کارمند دولت IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      3 0
      پاسخ
      این کارت هم سرنوشت کارت های سفر دوره احمدی نژاد را خواهد داشت که تنها برای صادر کنندگان آن نان و آبی فراهم کرد و برای مردم منفعتی در بر نداشت.
    • محمد IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خب حالا این کارت سفر چه بدرد میخوره؟!! اگه توی این کارت، اعتباری برای اقامت در هتل و یا مجتمع های اقامتی، تفریحی و یا رستورانی شارژ نشه که واقعا بیهوده هست.حیف اون پولی که برای صدور همچین کارتی هدر بشه!!! این نوع اقدامات بمعنای واقعی کلمه نمایشی هست و قطعا موجب رونق گردشگری و یا کمک به مسافرت بازنشستگان و یا سایر اقشار جامعه نمیشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه