تعیین ظرفیت ۴۸۳۰ نفری برای آزمون ارشد علوم پزشکی/ پذیرش در بهمن ماه

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ از روز ۱۷ مردادماه آغاز شده است و تا ۲۴ مرداد ادامه دارد. آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

براساس ظرفیت اولیه ای که از سوی دانشگاه های علوم پزشکی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شده است، بیشترین ظرفیت مربوط به رشته پرستاری داخلی – جراحی با ۲۸۲ نفر ظرفیت است. مجموع ظرفیت اولیه ۴ هزار و ۸۳۰ نفر است که از این تعداد ۲۲۶۷ مربوط به پذیرش عادی و ۲۵۶۳ نفر مربوط به پذیرش شهریه پرداز است.

جدول اولیه دانشگاههای پذیرنده دانشجو و ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در دفترچه راهنمای آزمون منتشر شده است. امسال در دفترچه راهنمای ثبت نام یادآوری شده است: شاخص هایی توسط مراجع ذیبط، در تعیین ظرفیت های ازمون، درنظر گرفته شده که به شرح زیر است:

بر اساس این مبانی ضروری بود پذیرش دانشجو در برخی رشته محل ها بصورت یکسال در میان، بصورت مشترک با رشته محلی دیگر یا متناوب با مقطع دکتری در همان محل انجام شود.

۱-نتایج مطالعات برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت، مصوب شورای گسترش و سند توسعه متوازن آموزش عالی علوم پزشکی.

۲-در نظر گرفتن تعداد رشته موجود در کلان منطقه آمایشی و استان مربوطه

۳-در نظرگرفتن پذیرش همزمان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) مرتبط

۴-بررسی از نظر رشته های همگروه و اعضای هیئت علمی مشترک

۵-بررسی نتایج ارزیابی های دوره ای صورت گرفته از سوی اعضای هیئت های ممتحنه و ارزشیابی رشته

۶-بررسی اقبال یا عدم اقبال داوطلبان رشته در آزمون سال گذشته (۱۴۰۴) (صندلی خالی)

۷-توجه به تعداد توزیع رشته ها در هر دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

-۸توجه به میزان اشتغال دانش آموختگان و صف انتظار طرح نیروی انسانی

ظرفیت اولیه پذیرش آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵

اتاق عمل: ۶۶ نفر (۳۳ نفر پذیرش عادی/ ۳۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

اپیدمیولوژی: ۷۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ارتوز و پروتز: ۲۴ نفر (۲۰ نفر پذیرش عادی/ ۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ارگونومی: ۶۰ نفر (۳۰ نفر پذیرش عادی/ ۳۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

اقتصاد بهداشت: ۶۹ نفر (۳۲ نفر پذیرش عادی/ ۳۷ نفر پذیرش شهریه پرداز)

اکولوژی انسانی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

انفورماتیک پزشکی: ۵۴ نفر (۴۵ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

انگل شناسی پزشکی: ۸۷ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۶۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ایمنی شناسی پزشکی: ۸۴ نفر (۴۲ نفر پذیرش عادی/ ۴۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

آمار زیستی: ۷۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت: ۱۰۱ نفر (۵۳ نفر پذیرش عادی/ ۴۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

آموزش پزشکی: ۴۸ نفر (۲۴ نفر پذیرش عادی/ ۲۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

آموزش هوشبری: ۲۴ نفر (۱۲ نفر پذیرش عادی/ ۱۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بهداشت روان: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بهداشت محیط - بهداشت پرتو: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بهداشت محیط - سم شناسی محیط: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بهداشت و ایمنی مواد غذایی: ۸۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۴۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بینایی سنجی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بیوشیمی بالینی: ۱۲۰ نفر (۶۰ نفر پذیرش عادی/ ۶۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها: ۳۰ نفر (۱۵ نفر پذیرش عادی/ ۱۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پدافند غیر عامل در نظام سلامت: ۱۵ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری داخلی – جراحی: ۲۸۲ نفر (۱۱۳ نفر پذیرش عادی/ ۱۶۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری اورژانس: ۱۸۰ نفر (۹۰ نفر پذیرش عادی/ ۹۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری توانبخشی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری سالمندی: ۷۲ نفر (۳۳ نفر پذیرش عادی/ ۳۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری سلامت جامعه: ۶۰ نفر (۲۴ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری کودکان: ۱۲۰ نفر (۴۸ نفر پذیرش عادی/ ۷۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری مراقبت های ویژه: ۱۶۱ نفر (۷۷ نفر پذیرش عادی/ ۸۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری مراقبت های ویژه کودکان: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان: ۴۸ نفر (۲۴ نفر پذیرش عادی/ ۲۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

پرستاری نظامی: ۱۰ نفر (۵ نفر پذیرش عادی/ ۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تاریخ علوم پزشکی: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تغذیه بالینی: ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تغذیه جامعه: ۵۴ نفر (۲۴ نفر پذیرش عادی/ ۳۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تغذیه ورزشی: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

تکنولوژی گردش خون: ۳۸ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۱۷ نفر پذیرش شهریه پرداز)

خون شناسی آزمایشگاهی: ۷۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

دکتری حرفه ای شنوایی شناسی: ۲۰ نفر (۱۰ نفر پذیرش عادی/ ۱۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

دکتری حرفه ای فیزیوتراپی: ۱۰۵ نفر (۶۰ نفر پذیرش عادی/ ۴۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

رادیوبیولوژی (رادیولوژی و حفاظت پرتویی): ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

روان پرستاری: ۸۴ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۴۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

روان شناسی سلامت: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

روانشناسی بالینی: ۷۸ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۴۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

زیست فنآوری پزشکی: ۱۲۰ نفر (۵۴ نفر پذیرش عادی/ ۶۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ژنتیک انسانی: ۹۰ نفر (۴۵ نفر پذیرش عادی/ ۴۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ژورنالیسم پزشکی: ۲۴ نفر (۴ نفر پذیرش عادی/ ۲۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت از دور: ۶ نفر (۱ نفر پذیرش عادی/ ۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت جهانی: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت در حوادث و بلایا: ۴۲ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۲۱ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت سالمندی: ۶۶ نفر (۳۰ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت و ترافیک: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سلامت و رفاه اجتماعی: ۳۰ نفر (۱۵ نفر پذیرش عادی/ ۱۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

سم شناسی: ۶۲ نفر (۲۷ نفر پذیرش عادی/ ۳۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

شنوایی شناسی: ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

شیمی دارویی: ۳۲ نفر (۱۲ نفر پذیرش عادی/ ۲۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

علوم انتقال خون: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

علوم تشریحی: ۱۰۰ نفر (۴۶ نفر پذیرش عادی/ ۵۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

علوم تغذیه: ۴۲ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۲۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

علوم و صنایع غذایی - گرایش کنترل کیفی و بهداشتی: ۲۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۱۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فناوری اطلاعات سلامت: ۷۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فناوری تصویر برداری پزشکی: ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فیزیک پزشکی: ۴۲ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۲۱ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فیزیوتراپی: ۴۸ نفر (۲۴ نفر پذیرش عادی/ ۲۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فیزیوتراپی ورزشی: ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

فیزیولوژی پزشکی: ۹۱ نفر (۴۴ نفر پذیرش عادی/ ۴۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

قارچ شناسی پزشکی: ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

کار درمانی: ۴۲ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۲۱ نفر پذیرش شهریه پرداز)

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی: ۴۲ نفر (۲۱ نفر پذیرش عادی/ ۲۱ نفر پذیرش شهریه پرداز)

گفتار درمانی: ۶۰ نفر (۳۰ نفر پذیرش عادی/ ۳۰ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مامایی: ۸۴ نفر (۴۲ نفر پذیرش عادی/ ۴۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مددکاری اجتماعی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مددکاری اجتماعی کودک و نوجوان: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: ۱۳۸ نفر (۳۹ نفر پذیرش عادی/ ۹۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مدیریت پرستاری: ۳۰ نفر (۱۵ نفر پذیرش عادی/ ۱۵ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مدیریت توانبخشی: ۳۶ نفر (۱۸ نفر پذیرش عادی/ ۱۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست: ۱۱۴ نفر (۵۷ نفر پذیرش عادی/ ۵۷ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مشاوره در مامایی: ۸۴ نفر (۴۲ نفر پذیرش عادی/ ۴۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار: ۷۲ نفر (۳۶ نفر پذیرش عادی/ ۳۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی بهداشت محیط: ۱۱۲ نفر (۵۴ نفر پذیرش عادی/ ۵۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی بهداشت محیط – مدیریت کیفیت هوا: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند: ۲۴ نفر (۱۲ نفر پذیرش عادی/ ۱۲ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک): ۳۶ نفر (۱۲ نفر پذیرش عادی/ ۲۴ نفر پذیرش شهریه پرداز)

مهندسی پزشکی (زیست مواد): ۶ نفر (۳ نفر پذیرش عادی/ ۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

میکروب شناسی پزشکی: ۹۴ نفر (۴۶ نفر پذیرش عادی/ ۴۸ نفر پذیرش شهریه پرداز)

میکروب شناسی مواد غذایی: ۱۸ نفر (۹ نفر پذیرش عادی/ ۹ نفر پذیرش شهریه پرداز)

نانوفناوری پزشکی: ۶۰ نفر (۲۷ نفر پذیرش عادی/ ۳۳ نفر پذیرش شهریه پرداز)

ویروس شناسی پزشکی: ۵۴ نفر (۲۷ نفر پذیرش عادی/ ۲۷ نفر پذیرش شهریه پرداز)

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی: ۱۲ نفر (۶ نفر پذیرش عادی/ ۶ نفر پذیرش شهریه پرداز)

بسیار مهم:

زمان شروع به تحصیل کلیه رشته های پذیرنده، نیمسال بهمن ماه ۱۴۰۵ است.

فهرست دانشگاه های پذیرنده دانشجو طبق اعلام دبیرخانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در دفترچه راهنمای ثبت نام ذکر شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی، ظرفیت ها به صورت اولیه بوده و ممکن است متعاقباً تغییراتی در رشته محل های مختلف (بر حسب شرایط دانشگاه ها) انجام شود. از جمله افزوده شدن دانشگاه که بعد از این تاریخ مجوز پذیرش دریافت کرده و یا برخی از دانشگاه ها که به دلایل متعدد علمی و اجرایی حذف شوند یا کاهش ظرفیت داشته باشند.

اعلام فهرست دانشگاه های پذیرنده در این مرحله صرفا برای آگاهی کلی داوطلبان بوده و حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند. تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش، به هنگام زمان انتخاب رشته محل توسط داوطلبان، از طریق اطلاعیه های بعدی و دفترچه انتخاب رشته محل توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.

رشته محل رایگان هر دانشگاه مجزا از رشته محل شهریه پرداز همان دانشگاه است و پس از پذیرش در هریک، به هیچ عنوان قابل تغییر به دیگری نخواهد بود.

دانشگاه های: ارتش، بقیه الله، شاهد، تربیت مدرس و آزاد اسلامی، در کلیه مراحل تابع ضوابط اعلام شده در بند ب شرایط اختصاصی هستند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی هیچ اطلاعی از هزینه تحصیلی دوره های شهریه پرداز و اعطای خوابگاه و سایر امکانات رفاهی ندارد.

مسئولیت انتخاب رشته امتحانی و متعاقباً رشته محل به عهده داوطلب است. لذا داوطلب ملزم است پس از اطمینان و انجام تحقیقات لازم، با توجه به شرایط فردی، خانوادگی و شغلی اقدام کند. پس از پذیرش نهایی هیچ اقدامی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی امکانپذیر نخواهد بود.

توجه: دانشگاه های علوم پزشکی اراک، قزوین، گیلان، مشهد، انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی خوابگاه واگذار نمی کنند.

طبق بند ۲۰-۱۳ دفترچه راهنمای ثبت نام، رشته محل هایی که ظرفیت پذیرش آنها ۳ نفر و بیشتر است، مشمول ۱۰ درصد سهمیه اضافه بر ظرفیت پذیرش استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون هستند.

طبق اعلام مراجع ذیربط، برای پذیرش در رشته های گردشگری سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بیوانفورماتیک پزشکی، مدیریت آموزش عالی سلامت، علوم تغذیه در بحران حوادث غیر مترقبه، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی آزمون سال ۱۴۰۵ برگزار نخواهد شد. در صورت تغییر مراتب از طریق اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی می شود.

طبق اعلام مراجع ذیربط، رشته امتحانی آموزش هوشبری فقط برای سال ۱۴۰۵ برگزار می شود. در آزمون دوره بعدی یعنی سال ۱۴۰۶ این رشته برگزار نخواهد شد.

بر اساس اعلام مراجع ذیربط، رشته آزمونی دکتری حرفه ای شنوایی شناسی برای اولین بار و بصورت مجموعه با شنوایی شناسی خواهد بود.