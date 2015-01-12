شرایط ارضای علمی دانشمندان در داخل كشور فراهم شود/ يكديگر را حذف نكنيم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون عباسی ظهر دوشنبه در سومین سالگرد شهادت شهید احمدی روشن كه در شهر همدان برگزار شد علاوه بر اشاره به سیر تحولی این شهید در سازمان،علت اهمیت انرژی اتمی برای كشور را تبیین كرد.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به درجه شهادت نیازمند مراتبی است كه یكی از آنان داشتن خانواده ای سالم است، بیان داشت: جامعه و افرادی که وظیفه معلمی شهید را بر عهده داشتند در این بین نیز تاثیرگذار بودهاند.
عباسی با بیان اینکه با دیگر شهدای هسته ای سالهای بیشتری آشنا بودم ولی با شهید احمدی روشن ۱۰ ماه قبل از شهادتش آشنا شدم، گفت: با وجود سن و سال متفاوتش به نسبت خودم متوجه استعداد و نبوغ او شدم كه باید میدان بیشتری به وی داده شود.
رئیس انجمن هسته ای ایران با اشاره به اینکه احمدی روشن علم آمیخته با تعهد داشت، ادامه داد: اگر فردی تعهد به نظام نداشته باشد نمیتواند تحولات چشمگیری انجام دهد و چنین افرادی شاید خدماتش بیشتر به خارجیها برسد تا داخلیها چراکه آنان برای ارضا علمی به خارج از کشور مراجعه میکنند.
عباسی افزود: احمدی روشن با جوش و خروش بود و از پیش نرفتن کارها عصبانی میشد، امثال شهیدان شهریاری و احمدی روشن از خاکریز بالا رفتند و دشمن آنها را نشانه گرفت، دستاوردهای بزرگی در این بخش داشته ایم که در آینده هویدا میشود.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی به دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی اضافه شده است، افزود: برخی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس كارهایی انجام می دهند که حتی دارنده دكترا نیز نمیتواند انجام دهد.
وی با بیان اینکه احمدی روشن به دنبال کارمندصفتی نبود و یک مدیریت ذاتی داشت، گفت: شهید شهریاری نیز در کوتاهترین مدت به درجه استادی رسید.
عباسی با اشاره به اینکه احمدی روشن فرآیند غنی سازی را از خودش بهتر میشناخت و این هم باعث شد دشمن او را نشانه بگیرد، گفت: در اواخر سال ۸۲ تخلیه اطلاعاتی فعالان این عرصه از سوی دشمنان آغاز شد و جاسوسیها حتی از دانشجویان دکترا و فوق لیسانس ادامه داشت .
دشمنان با ترورهای هسته ای هدفی جز ایجاد رعب در جامعه علمی ندارد وی با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات پس از یك برهه وارد عرصه حفاظت از دانشمندان هسته ای شد، عنوان كرد: دشمنان با ترورهای دانشمندان هسته ای هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در جامعه علمی ندارند.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران افزود: دشمنان برخی ترورها را به اغتشاشات سال ۸۸ و نظام نسبت میدادند و اکنون نیز این رویه ادامه دارد.
عباسی با بیان اینکه برنامه هسته ای پروژه راه سازی نیست بلکه موضوع هسته ای یک موضوع محوری است، گفت: اگر میخواهیم به عنوان کشور جهان اول مطرح شویم باید وارد این عرصهها شویم کمااینکه انقلاب اسلامی روی داد تا رخوت دوره قاجار و پهلوی را فراموش كنیم و در بعد تخصصی کشورهای همسایه پیشرفتها را ببینند که به برکت انقلاب رفاه و پیشرفت ایحاد شده ایدئولوژی انقلاب اسلامی كارآمد است.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران گفت: به همت استادان خط شکن دهه ۶۰ در گسترش دانشگاهها، اكنون این زمینه به استعدادها اجازه میدهد شکوفا شوند، ایران وارد عرصه جهان دوم شده و دشمنان چه بخواهند یا نخواهند ما به این عرصه پریدهایم.
رئیس انجمن هسته ای ایران با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال سنگ اندازی و کند كردن حرکت ما هستند، گفت: پروژههای محوری همه چیز را رشد میدهد هرچند مواقعی بد مدیریت میکنیم.
عباسی اظهار داشت: اگر کارهای شتاب زده انجام دهیم مهاجرت به خارج زیاد میشود و ژن هوشمند از دست میدهیم بنابراین باید شرایط ارضا علمی برای دانشمندان و کسب معاش آنان در داخل كشور فراهم شود.
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد: شعار ندهیم چراکه کارهای علمی زحمت میخواهد و باید به کار گروهی اهمیت دهیم.
وی با بیان اینکه موضوع هسته ای طوفان نیست بلکه باد است و توطئههای زیادی چون جنگ و منافقین را پشت سر گذاشتیم، گفت: اگر سپاه را تضعیف کنیم به پایگاههای خود ضربه زده ایم.
