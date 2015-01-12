نشستی با سرمایه گذار طرح گردشگری در آشوراده نداشته ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علی کیخا معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به اینکه رویکرد این سازمان تقویت و گسترش سازمان های مردم نهاد است و تلاش می کند بعنوان بازوی این سازمان برای حفظ محیط زیست کشور باشند، افزود: تردیدی بر نفش تشکل های مردم نهاد در حفاظت از محیط زیست نیست.

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد در 8 سال گذشته برای حفظ هامون، زاینده رود و... چه اقدام جدی را انجام داده اند، اظهار داشت: در ارتباط با نقش و عملکرد سازمان های مردم نهاد در حفظ محیط زیست کسی منکر نیست، چه خوب است اینچنین برخورد ها برای سایر مناطق و حتی موضوعاتی که مربوط به کشور های منطقه است داشته باشید.

به گفته کیخا، ما می دانیم در حوزه محیط زیست در بسیاری از موارد مردم می توانند ورود کنند که دولت نمی تواند آن کارها را انجام دهد.

پاسداشت قانون اساسی اولویت سازمان حفاظت محیط زیست است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این سازمان مسئول اشتغال نیست، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای اصل 50 قانونی اساسی است تا همه مردم حفظ محیط زیست را وظیفه خود بدانند و فعالیت هایی که خسارات غیر قابل جبران به محیط زیست وارد می کند، انجام نشود.

سازمان حفاظت محیط زیست نشستی با سرمایه گذار طرح گردشگری در آشوراده نداشته است

وی با بیان اینکه طرح گردشگری در آشوراده همانند درخواست های دیگر از سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: در مدت تصدی مسئولیت اینجاب هیچ عقب نشینی برای حفظ محیط زیست وجود ندارد و سازمان حفاظت محیط زیست نشستی با سرمایه گذار طرح گردشگری در آشوراده نداشته است.

کیخا تصریح کرد: مطالعات جامع طرح های تفصیلی مناطق حفاظت شده در سازمان حفاظت محیط زیست از جمله پناهگاه حیات وحش میانکاله انجام شده است و نقشه زون بندی تعیین شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح آشوراده در دوره گذشته سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان بازرسی پاسخ دادیم که امکان طبیعت گردی بر اساس مطالعات طرح جامع مدیریت مناطق در این منطقه وجود دارد ولی می بایست جزییات طرح از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود.

بدون مطالعه نمی توان حفاظت کرد

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مطالعات تفصیلی مدیریت مناطق حفاظت شده مبنای عمل سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار داشت: اگر نقدی بر این مطالعات وجود دارد بازنگری و اصلاح می شود.

تشکل ها ادله علمی و حقوقی برای انجام فعالیت های طبیعت گردی به سازمان حفاظت محیط زیست بدهند

کیخا با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد نظرات موافق و مخالف خود را برای انجام فعالیت های طبیعت گردی در مناطق حفاظت شده اعلام کنند، افزود: تا یکبار برای همیشه چارچوب انجام این فعالیت ها تعیین شود.

وی با اعلام اینکه تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری با اجرای گردشگری در 380 هزار هکتار از زون گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات توافق شده است، گفت: سازمان حفاظت محیطزیست با فعل طبیعت گردی موافق است و می بایست طرح گردشگری در آشوراده به همراه جزییات باید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شود تا این سازمان نظرات کارشناسی ارائه کند.

صلاحیت کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست را به رسمیت بشناسید

کیخا، یکی از تهدیدهای محیط زیست کشور را نپذیرفتن صلاحیت کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و اظهار داشت: سایر قوا می بایست صلاحیت تخصصی محیط زیست را به رسمیت بشناسندو تشکل های مردم نهاد زیست محیطی کمک کنند تا این ادبیات در کشور جا بیفتد .

وی با اشاره به نامه 155 نماینده مجلس شورای اسلامی برای احداث جاده ابر در جنگل گلستان گفت: مجلس شورای اسلامی نهادی است که سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس می کند و با ارسال این نامه به رییس جمهور جایگاه قانونی سازمان حفاظت محیط زیست چه می شود!

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه این سازمان عضوی از دولت است و در چارچوب قانون ماموریت خود را انجام می دهد، گفت: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعل گردشگری را از این سازمان درخواست کرده است و محیط زیست بر اساس طرح مطالعاتی مدیریت مناطق طرح گردشگری در آشوراده بررسی می شود.

کیخا با تاکید بر اینکه با نظر تشکل های زیست محیطی در قضیه طرح گردشگری آشوراده موافق هستیم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تشکل های مردم نهاد نشست هایی را برگزار می کند و هدف از برگزاری این نشست ها مکلف کردن مجریان طرح است که در چارچوب عمل کنند و دچار انحراف نشوند.

وی با بیان اینکه تاکنون طرحی از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سرمایه گذار در آشوراده به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نشده است، گفت: در صورت ارسال این طرح از همه تشکل های مردم نهاد برای ارزیابی طرح کمک می گیریم.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این سازمان از اتحاد و شیوه پیگیری تشکل های مردم نهاد و دفاع از محیط زیست کشور استقبال می کند.

وی با اشاره به تلاش های دکتر ابتکار برای حفظ محیط زیست کشور گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با همه سختی ها برای حفظ محیط زیست تلاش می کند تشکل های مردم نهاد نیز برای حفظ محیط زیست تلاش کنند و نمی خواهیم بپذیریم در کشور تخریب محیط زیست باشد.

کیخا با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست تضمین می دهد کاری مغایر با رسالت و ماموریت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست که همان رعایت اصل 50 قانون اساسی است؛ انجام نمی دهد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: تفاهم نامه این سازمان با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بار حقوقی برای سازمان حفاظت محیط زیست ندارد و قرار دادی برای انجام فعالیت منعقد نشده است و هر کاری می خواهد در آشوراده انجام شود می بایست طرح آن ارسال شود.

کیخا با بیان اینکه تشکل های زیست محیطی یک نقشی برای حفاظت از محیط زیست دارند، افزود: ابزار تشکل ها مردم هستند و در مسیر خود برای حفظ محیط زیست حرکت کنید و از سازمان حفاظت محیط زیست نخواهید خارج از ضوابط قانونی حرکت کند.

محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست با اشاره به اینکه سرمایه های اجتماعی در بستر مشارکت مردم شکل می گیرد و شاخص حکمرانی مطلوب است، گفت: یکی از سیاستهای دولت تدبیر و امید افزایش نرخ مشارکت مردمی است تا اصل 44 قانون اساسی شکل گیرد و لازمه آن اینست که مردم احساس کنند حرف های آنها شنیده می شود و در تصمیم گیری ها نقش دارند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال دریافت نظرات دوستداران محیط زیست برای اجرای پروژه های این سازمان است، اظهار داشت: محیط زیست ایران به شدت دستخوش مشکلات شده که منجر شده با معضل ردپای اکولوژیکی مواجه شود و بر اساس توان اکولوژیکی فعالیت ها شکل نگرفته و خسارت های زیادی به کشور وارد شده است.

درویش با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ اندوخته های طبیعی تلاش می کند، گفت: ایرادی که به فعالان محیط زیستی گرفته می شود اینست که فقط این افراد می گویند نروید و وارد نشوید باید فعالان محیط زیست راهکار های جایگزین برای معیشت مردم ارائه دهند.

وی با تاکید بر اینکه بالاخره باید مشکلات معیشتی مردم هم حل شود و در کنار آن نیز محیط زیست کشور حفظ شود، اعلام کرد: تشکل های زیست محیطی الگوهای موفق و جایگزین برای برطرف کردن مشکل معیشت مردم را معرفی کنند. به گفته درویش، تلاش همه فعالان محیط زیست باید در جهت حفظ حال همه زیستمندان کره زمین باشد.

اتفاقی که در مورد دریاچه ارومیه رخ داد برای آشوراده هم می افتد

شهلا منفرد عضو انجمن زن و توسعه پایدار و جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر کاربری در مورد آشوراده منفی است، افزود: طرح طبیعت گردی که منجر به گردشگری در منطقه آشوراده می شود؛ منفی است.

وی با اشاره به اخبار متناقض در مورد اجرای طرح گردشگری در آشوراده از سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا فعالیت هایی که قرار است در آشوراده انجام شود، به صورت شفاف توضیح دهد.

متولی طرح گردشگری در آشوراده سازمان حفاظت محیط زیست باشد و این طرح به اقتصاد ملی ضربه می زند

همچنین عباس محمدی عضو انجمن کوه نوردان ایران و دیده بان کوهستان در این نشست تصریح کرد: نکته اصلی در طرح تبدیل منطقه آشوراده به منطقه گردشگری رونق اقتصاد محلی است و شکل های سنتی حفاظت جواب نمی دهند و حفاظت می بایست با مشارکت جوامع محلی باشد.

وی ادامه داد : کار سازمان حفاظت محیط زیست ،حفاظت از بخش های محیط زیست منطقه است و متصدی اشتغال ، بیکاری و اقتصاد نیست.

محمدی با اشاره به اینکه در کشور تجربه نداریم که گردشگری به اقتصاد مملکت کمک کند، اظهار داشت: نمونه این طرح ها جزیره کیش است که در حال حاضر بخش زیادی از محیط زیست طبیعی خود را از دست داده است و پایگاهی برای خروج ارز از کشور تبدیل شده است و به تولید ملی هم کمک نکرده است و نه تولید داشته ایم و نه رشد اقتصادی

وی در ادامه به وظیفه ذاتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و افزود: این سازمان وارد مباحث اقتصادی شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ندارد در مورد اقتصاد صحبت کند

محمدی با اشاره به اینکه تا سال 2020 می بایست مناطق حفاظت شده می بایست به 17 در صد از مساحت کشور برسد، گفت: یک منطقه حفاظت شده با استاندارد های جهانی در کشور حفاظت نمی شود.

وی ادامه داد : سازمان حفاظت محیط زیست توانایی مدیریت یک منطقه با طبیعت گردی را ندارد و این طرح به اقتصاد ملی کمک نمی کند.

محمدی خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم طرح گردشگری طبیعی و سازگار با محیط زیست را اجرا کنیم چرا انگشت گذاشتیم بر روی منطقه حساس آشوراده که از نظر وضعیت زیست محیطی تقریبا شرایط خوبی دارد ، گردشگری طبیعی را در منطقه دیگر تعریف کنید و بعداً در منطقه میانکاله و آشوراده پیاده شود.

ابراز نگرانی از اجرای طرح آشوارده و از بین رفتن سرمایه های طبیعی این منطقه

بنابر این گزارش، پریچهر شاهسوند در ادامه با اشاره به اینکه در همه معاهدات بین المللی بر حفظ تالاب ها تاکید شده است و کاملاً موضوع علمی است، اظهار داشت: میانکاله و آشوراده جایگاه ماهیان خاویاری است و جزء سرمایه های طبیعی کشور محسوب می شود و حق همه مردم ایران است .

وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست کشور بسیار نگران کننده است و مشکلات متعدد در این حوزه مواجه هستیم، در خواست کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به فکر توسعه واقعی و همه جانبه نگر باشد.

دوستانی که آمدند طرح گردشگری در آشوراده را اجرا کنند صلاحیت ندارند و ارزش طبیعی این منطقه را نمی دانند

سپس نفیسه سعادتی عضو انجمن جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در این جلسه با اشاره به اینکه دوستانی که آمدند طرح گردشگری در آشوراده را اجرا کنند صلاحیت ندارند، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست سرپرست عرصه های طبیعی کشور است و این مناطق بچه های این سازمان هستند و نباید اجازه تخریب در این مناطق را بدهد.

مطابق مفاد کنوانسیون تنوع زیستی کشور های عضو این کنوانسیون می بایست اکوسیستم های شکننده را در برابر هر گونه تخریب حفاظت کنند و اجرای این طرح ناقص قوانین این کنوانسیون است.

کیخسرو یزدانی نماینده شبکه سمن های محیط زیستی مازندران تصریح کرد: در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است که هر جا خطر جدی نابودی تنوع زیستی وجود دارد؛ حفظ تنوع زیستی نگه داری و احیای گونه ها در زیستگاه طبیعی خود است و می بایست اکوسیستم های آسیب دیده را بازسازی کرد .

وی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی مناطق حفاظت شده جز مناطق آسیب پذیر محسوب می شود و کشور ایران نیز عضو این کنوانسیون است و اجرای طرح طبیعت گردی در آشوراده ناقص قوانین این کنوانسیون است .

به گفته وی، همه با توسعه موافق هستند و اگر توسعه در جاهایی رخ دهد که آسیب پذیر نیستند فعالان و تشکل ها مخالفت نمی کنند.

قرار نیست با گردشگری طبیعی مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم

میترا البرزی منش عضو انجمن پایشگران محیط زیست ایران در این جلسه با اشاره به مطالعات مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله افزود: بر اساس این مطالعات گردشگری تیپ دوم برای این منطقه در نظر گرفته شده است و می بایست خانه های روستایی در این منطقه بازسازی شود و مردم بومی آموزش بینند و بعنوان راهنمای گردشگران در منطقه فعالیت کنند و نیاز به سرمایه گذاری سنگین در آشوراده نیست.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری متکی به جامعه محلی را در حساس ترین منطقه در آشوراده راه نیااندازید، افزود: برای گردشگری طبیعی جامعه محلی را همراه کنید تا به جای تخریب محیط زیست همیار محیط زیست باشند.

البرزی تصریح کرد: آشوراده زون حساس است و اگر می خواهید برای گردشگری طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کار کند در همان 4 پایلوت (سبلان- اشترانکوه-دنا) انجام شود و گردشگری در آشوراده مطابق سند علمی و بر اساس طرح مدیریت مناطق حفاظت شده باشد.

دینا هواکمیان عضو جمعین زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در این نشست گفت: هر طرحی بخواهد در مناطق حفاظت شده اجرا شود باید تمام اصول برنامه توسعه هزاره سازمان ملل رعایت شود.

حمایت از جوامع محلی در طرح گردشگری آشوراده

ملیحه ساغری عضو جمعیت زنان در این جلسه با تاکید بر حمایت از جوامع محلی در طرح گردشگری آشوراده گفت: ساخت و ساز در آشوراده نباید انجام شود.

تشکل های زیست محیطی بازوی مشورتی تفاهم نامه آشوراده

مه لقا کاشانی عضو جمعیت زنان در این جلسه با بیان اینکه اینکه تشکل های مردم نهاد در همه بحران زیست محیطی نظرات خود را اعلام کرده اند، اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست قبل از امضای تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره آشوراده نظر تشکل های مردم نهاد را می خواست .

هرگونه تغییر در سیمای طبیعی آشوراده کشنده است

حر منصوری عضو انجمن دیده بان میانکاله در این نشست با اشاره به اهمیت اکوسیستم آشوراده ، گفت:: هرگونه تغییر در سیمای میانکاله و آشوراده منطقه را نابود می کند.

سهیل اولادزاد فعال محیط زیست در این نشست با ابراز نگرانی از اینکه ماجرای آشوراده منجر به ایجاد تفرقه در تشکل های مردم نهاد شود، گفت: تشکل های زیست محیطی در روشنگری جوامع محلی بیشتر سرمایه گذاری کنند.