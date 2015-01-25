کریستف رضاعی آهنگساز که در سی و سومین جشنواره فیلم فجر به عنوان آهنگساز و بازیگر «در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی صفی یزدانیان حضور دارد و همچنین آهنگسازی فیلم «نزدیکتر» ساخته مصطفی احمدی را نیز عهده دار بوده است درباره تجربه بازیگری در سینما به خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که من فقط یک‌بار و آنهم در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» بازی کردم و نمی توان روی این حضور حداقلی اسم تجربه بازیگری گذاشت.

وی افزود: صفی یزدانیان کارگردان «در دنیای تو ساعت چند است؟» از دوستان خوب من است که لطف کرد و پیشنهاد بازی در این فیلم سینمایی را داد. به هر تقدیر خوشحالم که در سکانس های کوتاهی در نقش آنتوان حضور داشتم و تجربه با مزه و خوبی بود. البته یکی از افتخارهای من در این فیلم سینمایی همبازی شدن با علی مصفا بازیگر حرفه ای سینمای ایران بود و خوشبختانه همه لحظات این فیلم به خاطره تبدیل شد.

این آهنگساز با اشاره به اینکه بازیگری برای او تجربه ارزشمندی بود، گفت: زمانی که متوجه شدم تنها سکانس های کوچکی از فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» را بازی می کنم خوشحال شدم چون این پیشنهاد فرصت خوبی بود تا خودم را ارزیابی کنم که می توانم در سینما بازیگر شوم یا خیر. اما بعد از بازی در این سکانس های کوتاه متوجه شدم انصافا هنر بازیگری سخت است و از خود گذشتن های بسیار می خواهد.

رضاعی ادامه داد: اما نکته مهم این است که علاوه بر بازی، بودن در کنار دوستانم خوشحالی مرا دو چندان می کرد.

آهنگساز فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» درباره فضای موسیقی این اثر هم توضیح داد: ساخت موسیقی این فیلم به دلیل روح شاعرانگی که در اثر وجود داشت با کارهایی که در گذشته در حوزه موسیقی فیلم کرده بودم فرق داشت. برای ساخت موسیقی این فیلم برداشت آزاد از ترانه های بین المللی به ویژه آمریکای جنوبی داشتم و سعی کردم از آکوردهای ساده و عامه پسند و به یادماندنی استفاده کنم.

آهنگساز فیلم «نارنجی پوش» اضافه کرد: در سازبندی این اثر سینمایی از سازهای ساده چون گیتار بیشترین استفاده را کردم. نکته قابل توجه این بود که یزدانیان در ابتدا تصور زیادی از موسیقی این فیلم سینمایی نداشت اما بعد از مونتاژ نیاز به وجود موسیقی خاص و در عین حال عاشقانه را درک کرد.

رضاعی با اشاره به اینکه در ساخت موسیقی روی پرسوناژها و روایت شاعرانه ای که از فیلم داشتند بسیار کار کرده است، بیان کرد: در شرایطی که کارگردان سراغ موضوعات دردناک اجتماعی می رود داشتن فیلمی آرام و شاعرانه می تواند نقطه قوت سینمای ایران محسوب شود. همچنین به نظر من بازی های این فیلم مثل بازی زهرا حاتمی، علی مصفا و لیلا حاتمی کم نظیر بود.

کریستف رضاعی که آهنگسازی فیلم «نزدیکتر» ساخته مصطفی احمدی را نیز به عهده دارد درباره این فیلم سینمایی که در بش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، گفت: فیلم «نزدیکتر» در ژانر اجتماعی با موضوعی دردناک ساخته شده است که در لایه های زیرین آن یک بخش شاعرانه و عرفانی وجود دارد. صابر ابر، پگاه آهنگرانی، ستاره اسکندری از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند که به خوبی از عهده نقششان برآمدند.

وی درباره داستان فیلم «نزدیکتر» گفت: داستان فیلم در یک خانه می گذرد که افراد خانواده با یکدیگر برخوردهای متعدد دارند. از همین رو در سازبندی از تعداد سازهای اندک و کم حجم استفاده کردم و بیشتر از 5 ساز در موسیقی این فیلم وجود ندارد. پیانو نقش اصلی را در سازبندی دارد و تم های این ساز حکایت از رهایی شخصیت‌ها دارد.

آهنگساز فیلم «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری متذکر شد: شخصیت اصلی این فیلم بعد از سال‌ها در کمال صداقت و شفافیت سراغ خانواده خود می رود و با برخوردهای تندی از سوی خانواده مواجه می شود و چون بسیار با رهایی، شفافیت و آرام سراغ خانواده خود رفته موسیقی منطبق بر همین آرامش را استفاده کرده ام و مخاطب در عین شنیدن موسیقی ملایم روی پرده شاهد اتفاق های دیگری است.

وی در پایان گفت: کلارینت باس و ویلنسل از جمله سازهایی است که برای نشان دادن صداقت و شفافیت شخصیت اصلی فیلم به کار گرفته ام.