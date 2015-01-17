مایکل چرچ در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، در مورد عملکرد تیم ملی ایران در دو بازی نخستش در جام ملت‌‎های آسیا و صعود به جمع 8 تیم برتر جام، ضمن بیان مطلب فوق گفت: همه فکر می‌کردند تیم ایران همانند جام جهانی بازی دفاعی را در برنامه‌های فنی و تاکتیکی‌اش قرار می‌دهد اما تیم ایران در این دو دیدار عملکرد بسیار خوبی داشت و 2 پیروزی مهم دست یافت.

وی در ادامه افزود: تصمیمات کارلوس کی‌روش و عملکرد تیم ملی ایران در بازی با بحرین و قطر، بسیار خوب بود و این تیم با دو پیروزی متوالی توانست به مرحله بعد صعود کند. به نظر من تصمیمات کی‌روش در این بازی‌ها همه را شگفت زده کرد.

خبرنگار استرالیایی روزنامه کیکر آلمان ادامه داد: فکر می‌کنم تیم ایران می‌تواند با تکیه بر تدابیر کارلوس کی‌روش مقابل امارات هم نتیجه خوبی را بدست آورده و به عنوان تیم نخست گروه، به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کند.

چرچ در پایان در مورد احتمال رویارویی ایران و استرالیا در مرحله نیمه نهایی گفت: قطعا اگر این رویارویی شکل بگیرد، همانند بازی سال 1997، دو تیم می‌توانند دیداری رویایی، زیبا و فراموش نشدنی را از خود رقم بزنند. البته برنده این بازی در زمین مسابقه مشخص می‌‎شود و نمی‌‎توان آن را پیش بینی کرد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در بازی سوم از مرحله گروهی رقابتهای جام ملت‌های آسیا ساعت 19 روز دوشنبه در ورزشگاه "سانکورپ" برگزار می‌شود.