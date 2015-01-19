نسخه «سینما حقیقت» مستند «آتلان» به فجر رفت/ قصه مرد و اسبش

به گزارش خبرنگار مهر، معین کریم الدینی پس از موفقیت مستند «آتلان» در هفتمین جشنواره «سینما حقیقت» با این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده است.

این مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییراتی که روی این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر صورت گرفته است، گفت: حتی یک فریم از فیلم تغییر نکرده است. ساختار فیلم هم به گونه ای است که اضافه یا کم کردن حتی یک فریم کار بسیار سختی است و پس از نمایش در جشنواره «سینما حقیقت» با توصیه‌ای برای تغییر مواجه نشدم.

کریم الدینی درباره داستان مستند «آتلان» توضیح داد: «آتلان» روایت زندگی یک مربی سوارکاری به نام علی و اسب ترکمن اش به نام «ایلهان» است. این فیلم تلاش مرد و اسب را برای زنده ماندن و نفس کشیدن در شرایط حرفه ای تصویر کرده است. این فیلم سینمایی یک اثر داستان‌گو مبتنی بر درام است و سعی کردم اصول داستان گویی همراه با تعلیق لحظه به لحظه را پیش روی مخاطب قرار دهم.

وی با اشاره به این مطلب که در ساخت فیلم «آتلان» ساختار سینمایی رعایت شده است، گفت: مجموع گروه تولید این مستند در همه مراحل بسیار حرفه ای بودند و جملگی سعی کردیم هنر سینما به معنای واقعی را با رعایت استانداردهای جهانی پیش چشم مخاطب قرار دهیم، اما اینکه چقدر موفق شده‌ایم به قضاوت مخاطب برمی‌گردد.

کریم‌الدینی درباره حضور فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر گفت: به عنوان یک مستندساز سعی می کنم از جانب توهم صحبت نکنم اما واقعیت این است که جشنواره فیلم فجر یک جشنواره سینمایی به منظور مرور سینمای داستان گو است و اولویت هم با این بخش است و انتظار مخاطب از ابتدا هم توجه به این مهم است بنابراین من به شخصه توقعی بر ارجح بودن سینمای مستند بر داستانی ندارم.

کارگردان «وقتی ابرها پایین می آیند» در ادامه با انتقاد از حذف سیمرغ دستاوردهای فنی در بخش سینمای مستند گفت: یکی از مسایل مطرح در این دوره از جشنواره فیلم فجر حذف سیمرغ ها به منظورم ارزش گذاری بیشتر بر جوایز جشنواره است و در این راستا سیمرغ برخی از بخش ها را کم کرده اند. به اعتقاد من حذف سیمرغ دستاوردهای فنی از سینمای مستند اتفاق بدی است. حذف این سیمرغ در حالی اتفاق افتاده که بحث دستاورد فنی در سینمای مستند بیش از سینمای داستانی مطرح است.

کریم الدینی متذکر شد: آریا عظیمی نژاد از آهنگسازان مطرح سینما موسیقی فیلم «آتلان» را ساخته است. همچنین آرش قاسمی و علویان از صداگذارهای خوب هستند که از بدنه حرفه ای سینما می آیند، از همین رو به همان اندازه که پژوهش در سینمای مستند مهم است دستاوردهای فنی نیز مهم و حیاتی است.

این مستندساز در پایان بیان کرد: به اعتقاد من جشنواره سی و سوم فجر فرصت ویژه‌ای برای حضور سینمای مستند خواهد بود و امیدوارم این نوع از سینما بتواند در جشنواره امسال جریان‌ساز باشد.