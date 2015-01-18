فرآوری مناسب محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی ظهر یکشنبه در سومین جلسه کمیته راهبری تامین میوه شب عید استان اظهار داشت: میوه های تولیدی در استان از نظر تامین میوه شب عید بخصوص سیب سرخ و سفید بهترین کیفیت را دارا هستند و خوشبختانه موجودی سردخانه های استان به مراتب بیش از میوه مورد نیاز شب عید هم استانی های عزیز است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بسته بندی محصولات کشاورزی نیز گفت: مهم ترین هدفی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است، افزایش طول عمرنگهداری محصول بوده و شکل بسته بندی و بازار پسند کردن آن نیز اهمیت زیادی دارد.

فتحی افزود: بر اساس بررسی های انجام یافته، ارائه محصول در بسته بندی مناسب و براساس علایق و سلایق مصرف کننده می تواند ارزش افزوده محصول تولیدی را تا چندین برابر ارتقا و درآمد قابل توجهی را نصیب تولیدکنندگان کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی بر ضرورت برگزاری کلاس های آموزشی لازم در راستای بسته بندی و انبارداری اصولی و فنی میوه های تولید شده در استان از جمله سیب، گلابی و انگور درشهرستان های شاخص به بهره برداران تاکید نموده و گفت: امروزه علیرغم تولیدات فراوان میوه و سبزیجات درکشور و استان، هنوز هم دلیل معضل اصلی صادرات محصولات کشاورزی، عدم رعایت اصول بسته بندی، فرآوری و انبارداری است.

وی ادامه داد: کشاورزان و باغداران ضمن حضور در کلاس های آموزشی بهره برداران، همکاری لازم را در این خصوص بعمل آورند و اتحادیه مربوطه در این مورد تمام تلاش خود را بکارگیرد تا با هماهنگی مدیریت باغبانی نسبت به استاندارد سازی تولید و بسته بندی اقدام گردد.

فتحی افزود: لازم است تا تلاش های زیادی در جهت افزایش کارآیی بسته بندی ها صورت گرفته تا آینده محصولات تولیدی کشور، بخصوص محصولات بازارپسند تولیدی بخش کشاورزی کشور در بازارهای مصرف جهانی، منطقه ای و کشوری از رشد فزاینده ای برخوردار گردد.

وی با بیان اینکه بسته بندی و فرآوری محصولات بخش کشاورزی، خواهد توانست بخش مهمی از مسائل بازاریابی و صادرات این بخش، بخصوص تولید خشکبار را در کشور و استان حل و چشم انداز رشد این بخش مهم از اقتصاد کشور را از شفافیت بیشتری برخوردار نماید، ادامه داد: متاسفانه اهميت صنايع بسته‌بندي کشاورزي و فرآوري محصولات کشاورزي در جامعه مجهول مانده و نيازمند حمايت عمومي است.