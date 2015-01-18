«روز مبادا» با شعاری عاشقانه/ کیارستمی از این فیلم حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمايی فيلم «روز مبادا» با حضور فائزه عزيزخاني كارگردان، محمد احمدي تهيه‌كننده، پرويز آبنار صداگذار، علي گراكوهي صدابردار و شيرين آقارضاكاشي بازيگر برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم فائزه عزيزخاني درباره بازي مادرش به عنوان شخصيت اصلي و همكاري ديگر اعضاي خانواده‌اش در اين فيلم تصريح كرد: معتقدم خانواده با استعدادي دارم. اگر از آنها دعوت به كار كردم براي اين بود كه فضاي فيلمنامه اين‌گونه طلب مي‌كرد.

وي افزود: ايده اصلي فيلمنامه برآمده از مجموعه داستاني است كه خودم چند سال پيش نوشتم. «روز مبادا» هم برگرفته از آخرين داستان كوتاه اين مجموعه است كه زمان نوشتنش متوجه شدم پتانسيل لازم را براي تبديل به فيلمنامه دارد.

در ادامه احمدي با اشاره به تهيه‌كنندگي مشترك او با نگار اسكندرفر در اين فيلم گفت: مدتي پيش خانم اسكندرفر كه سرمايه‌گذاري فيلم قبلي‌ام را بر عهده داشت به من پيشنهاد داد تهيه‌كنندگي يكي از شاگردان آقاي كيارستمي را بر عهده بگيرم. من هم پس از خواندن فليمنامه با ميل پذيرفتم چرا كه متوجه شدم اين كارگردان مي‌داند چه مي‌خواهد و اين مهم‌ترين موهبت براي يك تهيه‌كننده است.

تهيه‌كننده «روز مبادا» افزود: اين فيلم فضاي رئالي دارد كه با وجود خاص و ويژه بودن، مخاطب عام هم آن را مي‌پسندد. نقش آفريني خانم كاشي بسيار دلنشين است و هديه تهراني هم كه به عنوان يك كاراكتر واقعي در فيلم حضور دارد که بسیار شيرين و جذاب بازي كرده است.

شيرين آقارضا كاشي بازيگر نقش اصلي «روز مبادا» كه بازي در اولين فيلم بلند سينمايي‌اش را در فيلم دخترش تجربه كرده است، خود را نابازيگر معرفي كرد و گفت: خودم را هنرپيشه نمي‌بينم. فقط خواستم در اين فيلم با دخترم همكاري كنم. البته پيش از اين در چند فيلم كوتاهش هم بازي كرده ام.

وي افزود: ابتدا فكر مي‌كردم بازيگري كار فوق‌العاده سختي است، اما بعد از تجربه كردن متوجه شدم دنياي پيچيده و زيبايي است. نقش من در «روز مبادا» شبيه زندگي خيلي از خانم هاست و احساس مي كنم زنان با اين فيلم ارتباط خوبي برقرار مي كنند.

در ادامه اين مراسم علی گراكوهي در خصوص مشكلات مراحل صدابرداري اين فيلم گفت: «روز مبادا» لوكيشن هاي زيادي از زندگي روزمره در فضاهاي داخلي و خارجي داشت كه بايد به تصوير كشيده مي شد. از طرفي ديگر كم پرسوناژ هم نبود.

وي ادامه داد: دوربين روي دست هم كه معضلات خودش را براي صدابرداري ايجاد مي كرد و نمي‌توانستيم از بوم استفاده كنيم. ما چاره‌اي جز به كارگيري ميكروفن بر روي لباس‌هاي بازيگران نداشتيم كه اين امر كار را تا حدي هم براي بازيگر و هم براي صدابردار سخت مي كرد.

احمدي در بخش ديگري از اين مراسم گفت: از ميان فيلم‌هايي كه تا به حال كار كردم فقط در يكي از آنها از سوپراستار استفاده كردم و فيلم را براي گيشه ساختم.

وي افزود: ترجيح مي‌دهم فيلم‌هاي فرهنگي‌تري به مخاطب ارائه دهم. «روز مبادا» هم كه فيلم ويژه‌اي است به كمك هنر و تجربه كه اتفاق خوب ما در سال جاري است، به خوبي ديده خواهد شد. سكانس هاي جذابي در اين فيلم وجود دارد كه با طنز خاصي همراه است. تماشاگر، به خصوص خانم‌ها با ديدن اين فيلم خود را در آن پيدا مي‌كنند و قطعا چند سكانس از فيلم را مانند زندگي خود مي‌بينند.

عزيزخاني در خصوص مشاوره كيارستمي به او در اين پروژه اظهار كرد: پس از طي دوره ورك شاپ فيلمنامه را نوشتم و به او ارائه دادم. آقاي كيارستمي هم تشويقم كرد كه «روز مبادا» را بسازم و در اين راستا از من حمايت‌هاي ويژه‌اي كرد. او به دليل موقعيتش نمي‌توانست مدام در كنار من حضور داشته باشد اما بالاتر از حد تصورم هر وقت كه به او نياز داشتم به من ياري رساند.

در ادامه اين مراسم پرويز آبنار عنوان كرد: مدتي پيش فيلم را در منزل خرقه‌پوش ديدم و به نظرم آمد كه فيلم جالبي باشد و از بازي‌هاي خوبي برخوردار است. پس از پيشنهاد براي صداگذاري كار را پذيرفتم.

وي افزود: ويژگي اصلي فيلم اين است كه مرز بين تخيل و واقعيت را طي مي‌كند. اين امر نشات گرفته از استعداد خاص عزيزخاني است كه باعث شده روز مبادا ميان فيلم‌هاي امسال يك استثنا باشد.

در پايان اين مراسم كارگردان «روز مبادا» جمله «دوسِت دارم؛ طريقه‌ مصرف سه بار در روز، بعد از صبحانه، ناهار، شام» را شعار تبليغاتي اين فيلم معرفي كرد و از پوستر اين فيلم توسط احمدي رونمايي شد.