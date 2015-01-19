وضعیت آب و هوای بریزبین تغییر کرد/ احتمال بارندگی در زمان بازی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، درحالیکه طی 2-3 روز گذشته هوای شهر بریزبان آفتابی و شرجی بود، از صبح امروز دوشنبه به وقت محلی، وضعیت جوی این شهر تغییر کرد و پیش بینی شده که بازی ایران و امارات زیر بارش باران برگزار میشود.
البته درحال حاضر هوای شهر بریزبان نیمه ابری بوده و دمای هوا در گرمترین ساعت 30 درجه و در خنکترین ساعت به 22 درجه سانتیگراد میرسد.
دیدار تیمهای ایران و امارات که بازی سوم دو تیم در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا 2015 - استرالیا است، ساعت 19 امروز در ورزشگاه "سانکورپ" برگزار میشود.
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