  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

وضعیت آب و هوای بریزبین تغییر کرد/ احتمال بارندگی در زمان بازی ایران

وضعیت آب و هوای بریزبین تغییر کرد/ احتمال بارندگی در زمان بازی ایران

با تغییر وضعیت جوی شهر برزیان، پیش بینی شده است دیدار تیم‌های ایران و امارات در مرحله گروهی رقابتهای جام ملت‌های آسیا در هوای بارانی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، درحالیکه طی 2-3 روز گذشته هوای شهر بریزبان آفتابی و شرجی بود، از صبح امروز دوشنبه به وقت محلی، وضعیت جوی این شهر تغییر کرد و پیش بینی شده که بازی ایران و امارات زیر بارش باران برگزار می‌شود.

البته درحال حاضر هوای شهر بریزبان نیمه ابری بوده و دمای هوا در گرمترین ساعت 30 درجه و در خنک‌ترین ساعت به 22 درجه سانتیگراد می‌رسد.

دیدار تیم‌های ایران و امارات که بازی سوم دو تیم در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا است، ساعت 19 امروز در ورزشگاه "سانکورپ" برگزار می‌شود.

کد مطلب 2467823

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها