به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جایزه ملی سیاست گذاری، جایزه «نجم‌الملک» با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیازهای واقعی نظام تصمیم‌گیری کشور طراحی شده است و تلاش می‌کند زمینه بهره‌گیری از توان پژوهشی دانشگاهیان را در فرآیند سیاست‌پژوهی و حل مسائل عمومی فراهم کند.

این رقابت در سه محور «تدوین سیاست‌نامه»، «ارزیابی سیاست» و «پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی» با محوریت دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه های فعال در حوزه سیاستگذاری برگزار می‌شود. ارائه راه‌حل‌های علمی و اجرایی برای مسائل ملی، بررسی عملکرد و پیامدهای سیاست‌های اجراشده بر اساس شواهد و مستندات و ارزیابی آثار پژوهشی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری، محورهای اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا در قالب تیم‌های ۲ تا ۵ نفره در این رقابت شرکت کنند. در هر محور حداکثر سه اثر برگزیده معرفی خواهد شد. برگزیدگان علاوه بر دریافت جوایز نقدی، از فرصت‌هایی همچون ارتباط با اندیشکده‌های تخصصی، معرفی و ارائه آثار به نهادهای دولتی و حاکمیتی مرتبط و امکان تعریف پروژه‌های تحقیقاتی در خانه اندیشه‌ورزان برخوردار می‌شوند.

مهلت ارسال آثار به جایزه دانشگاهی نجم‌الملک تا ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است. دفاع حضوری برگزیدگان در نیمه دوم آذرماه و آیین تقدیر از منتخبان در دی‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با اختتامیه جایزه ملی سیاستگذاری برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای اطلاع از شرایط شرکت و دریافت جزئیات بیشتر می‌توانند پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه اندیشکده‌ها به نشانی iranthinktanks.com مراجعه کنند.