به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اسدی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آیین رونمایی کتاب «حوالی ساعت ۱۱» گفت: این کتاب با نگاهی به پیشینه تاریخی مسجد جامع کرمان، جایگاه آن در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و پیوند این بنای تاریخی با تحولات معاصر شهر، به بازخوانی یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی در کرمان می‌پردازد.

وی افزود: «حوالی ساعت ۱۱» روایتی از قیام مردم کرمان در ۲۴ مهرماه ۱۳۵۷ و خیزش مردم در پی این حادثه و در نهایت به آتش کشیدن این مسجد توسط عمال پهلوی است؛ روایتی که تلاش می‌کند بخشی از حافظه تاریخی و هویت انقلابی مردم این دیار را در قالب اثری مکتوب ثبت و بازنمایی کند.

مجتبی اسدی، با اشاره به جایگاه تاریخی و اجتماعی مسجد جامع کرمان اظهار کرد: مسجد جامع کرمان با پیشینه‌ای چندصدساله، همواره فراتر از یک بنای تاریخی و مذهبی، بخشی از هویت شهری و عرصه‌ای مهم در زیست اجتماعی و فرهنگی مردم این شهر بوده است. این مسجد در طول تاریخ، محل حضور، هم‌نشینی و پیوند مردم با یکدیگر بوده و در مقاطع مختلف، نقش مهمی در تحولات اجتماعی و تاریخی کرمان ایفا کرده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمان افزود: قیام مردم کرمان در 24 مهر 1357 و به آتش کشیدن این مسجد توسط عمال پهلوی ، از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ مبارزات انقلابی مردم کرمان و کشور است که بازخوانی آن، فرصتی برای شناخت بخشی از ایستادگی و همراهی مردم این دیار در مسیر انقلاب اسلامی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: ثبت و انتشار چنین روایت‌هایی، ضرورتی برای حفظ حافظه تاریخی و انتقال تجربه‌های نسل‌های گذشته به نسل امروز است.

اسدی، از علاقه‌مندان، اهالی فرهنگ و هنر و فعالان حوزه تاریخ و ادبیات برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

آیین رونمایی کتاب «حوالی ساعت ۱۱» روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۹:۳۰ صبح، در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان (نرسیده به باغ ملی) برگزار می‌شود.