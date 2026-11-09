به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی با اشاره به انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد اظهار کرد: با هدف تسریع در روند درمان مصدومان و فراهم‌کردن دسترسی مناسب‌تر آنان به خدمات درمانی، اتوبوس‌آمبولانس اورژانس یزد به بندرعباس اعزام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۱۳ مصدوم از بیمارستان‌های شهید محمدی، صاحب‌الزمان (عج)، سیدالشهدا (ع) و خلیج فارس بندرعباس تجمیع شدند و شب گذشته با اتوبوس‌آمبولانس اورژانس استان یزد به بیمارستان شهید صدوقی منتقل شدند.

سهیلی با اشاره به هماهنگی میان مجموعه‌های اورژانس دو استان تصریح کرد: همکاری اورژانس هرمزگان در اجرای این عملیات و جابه‌جایی مصدومان نقش مؤثری در تسهیل روند انتقال و ارائه خدمات درمانی داشت.