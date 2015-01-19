خشکسالی سكونت روستائیان حاشيه كوير استان سمنان را دچار مشكل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، زينب كرك آبادي صبح دوشنبه در جريان بازديد از اجراي پروژه تعميم ترسيب كربن در جنوب شهرستان دامغان در نشست با مسئولان منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان و همچنین معاون عمراني و برنامه ريزي فرماندار شهرستان دامغان، تسهيلگران پروژه تعميم ترسيب كربن و جمعي از بانوان تحت پوشش اجراي اين پروژه اظهار داشت: خشكسالي و كمبود آب از عوامل خالي شدن روستاها از سكنه و مهاجرت به شهرها بوده است.

وي با اشاره به اينكه خشونت طبيعت باعث كاهش امنيت در روستاها مي شود افزود: توجه جدي و ويژه به توليدات روستائيان يك امر مهم و ضروري است كه بايد به توليدات در بخش صنايع دستي، كشاورزي و باغي به عنوان توانمندي و ظرفيت هاي روستائيان توجه کرد.

روستائیان به بازار مصرف آشنایی ندارند

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري سمنان با اشاره به حجم بالای توليدات کشاورزی، دامداری و ... در روستاها خاطرنشان ساخت: اما بسياري از توليدكنندگان روستايي در بخش فروش محصولات و توليدات خود آشنايي كامل به بازار مصرف ندارند و دچار مشكل مي شوند.

كرك آبادي يادآور شد: تمام تلاش هاي ما باید بر اين موضوع باشد كه بانوان توليدكننده را كه دسترسي كافي به بازار مواد اوليه و همچنين بازار فروش محصولات خود ندارند بهتر از قبل آشنا و معرفي كنيم.

وي با بيان اينكه توسعه پايدار در روستاها تقويت شود افزود: با توسعه پايدار در روستاها مي توانيم براي روستائيان شغل ايجاد كنيم تا آنان از شغل و درآمد كافي برخوردار شوند و به شهرها مهاجرت نكنند.

در اين بازديد سيد نقي عزيزي معاون اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان و تسهيلگران پروژه تعميم ترسيب كربن نیز گزارشي از روند اجراي اين پروژه در جنوب شهرستان دامغان ارائه دادند.

پروژه تعميم ترسيب كربن براي نخستين بار در استان سمنان از سوي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، دفتر عمران سازمان ملل متحد در سطحي معادل۵۳ هزار هكتار با ۱۱ روستا از يك سال گذشته در جنوب شهرستان دامغان در حال اجرا است.