۲۷ درصد رانندگان عبوری از محورهای خراسان شمالی تخلفات حادثه ساز داشتند

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پایش های انجام شده از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه در مجموع ۲۷ درصد از رانندگان عبوری از محورهای خراسان شمالی مرتكب تخلفات حادثه ساز شدند.

وی اضافه کرد: از این میزان رانندگان ۱۴ درصد از وسایل نقلیه ای که در این ۱۰ ماه در محورهای استان تردد داشتند تخلف رعایت نکردن فاصله طولی داشته اند که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد بیشتر شده بود.

سبحانی با اشاره به این که همچنین در این مدت ۱۲ درصد از وسایل نقلیه عبوری از محورهای استان نیز تخلف سرعت غیر مجاز داشتند، افزود: این تخلف در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی همچنین در ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری یک درصد از رانندگان در محورهای برون شهری این استان نیز تخلف سبقت غیرمجاز داشته اند که این تخلف به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کمتر شده است.

سبحانی با اشاره به این که در مدت مزبور سرعت متوسط وسایل نقلیه عبوری از محورهای خراسان شمالی ۸۰ كیلومتر در ساعت بوده است، اضافه کرد: این میزان سرعت متوسط به نسبت مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است.