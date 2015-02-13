ارائه خدمات تخصصی مددکاری به ۲۱۰ دختر در معرض آسیب اردبیلی

به گزارش خبرنگار مهر، رویا احمدیان صبح جمعه در بازدید از روند فعالیت این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: خدمات تخصصی مددکاری، روانشناسی، نگهداری و ساماندهی در این مرکز ارائه می شود.

وی افزود: در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی وارد بر دختران و زنان اورژانس اجتماعی در اردبیل راه اندازی شده و فعالیت آن نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان این مرکز خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره، حقوقی، روانشناسی، پزشکی، روان پزشکی، نکهداریموقت به صورت تخصصی و رایگان به دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ارائه می دهد.

احمدیان آسیب دیده اجتماعی را شامل افرادی که تجربه خشونت داشته اند عنوان و اضافه کرد: اقدام به خودکشی، فرار از منزل، بی سرپرست و بد سرپرست، متقاضی طلاق و دارای اختلافات خانوادگی حاد شامل این گروه است.

وی افزود: تاکنون به ۲۵ هزار نفر توسط مرکز اورژانس اجتماعی در سطح استان خدمات ذکر شده ارائه شده است.

مدیر کل بهزیستی استان در خصوص وضعیت فعالیت مرکز نگهداری زنان و دختران آسیب دیده ادامه داد: در مرکز نگه داری موقت شبانه روز نیز خدمات تخصصی نگهداری و ساماندهی به ۶۱۵ نفر ارائه شده است.

احمدیان تصریح کرد: علاوه بر ارائه خدمات مددکاری و تولید برنامه های مختلف، جهت حساس سازی مردم و مسئولان اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی کردیم.

وی با بیان اینکه مادران و دختران نقش محوری در خانواده ها دارند، خواستار توجه به آسیب های معطوف به این دو قشر و همکاری در پیاده سازی راهکارهای کاهش آسیب این گروه شد.