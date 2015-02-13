جشنواره سرود رضوی روستایی تلاش برای برقراری عدالت فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی به سومین جشنواره سرود رضوی روستایی کشور از عوامل اجرایی آن به ویژه مردم روستای کردر قدردانی کرد.

متن پیام علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سومین جشنواره سرود مساجد روستایی کشور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آنها که حماسه های ماندگار روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را درک کرده اند به خوبی به یاد دارند که سرودهای حماسی و شور انگیز آن روزها چگونه مردم را تهییج و برای رسیدن به هدف مقدس شان مصمم می کرد. آنگاه که مسجد از یک مکان صرفاً مذهبی به مکانی برای فعالیت­های فرهنگی و سیاسی بدل شد و جوانان برومند را دردل خویش جای داد.

مساجد درتاریخ انقلاب اسلامی همواره کارکردهای متنوع و برکات و اثرات وصف نا پذیری داشته اند .یکی از مهم ترین دلایل شکوفایی هنر سرود و نغمه سرایی با مضامین دینی از کارکردهای ادبی، هنری،مسجد نشات می گیرد. از این رو نقش مسجد و متولیان این مکان مقدس در شکل گیری ، رشد و ماندگاری این هنر اصیل به راحتی قابل اغماض نیست.

بخش مهمی از فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی مرهون تلاش سرایندگان بزرگی است که با بهره گیری از مضامین رفیع دینی، تشنگان معرفت را از دریای واژگان و ترکیب های زیبا که در مدح و منقبت آل رسول (ع) و عزت و سربلندی مسلمانان سروده اند سیراب می کند. در این میان هرگاه که این هنر قدسی با یک مکان و محتوای مقدس قرین شده، علاوه بر ماندگاری و جاودانگی،آثار معرفتی مضاعفی نیز در برداشته است.

مردمی و خودجوش بودن هنر سرود و نغمه سرایی ، بهره گیری از ظرفیت های محلی و منطقه ای ونیز استفاده از فنون موسیقایی _ با رعایت ضوابط شرعی ، عرفی و فرهنگی _ از مهمترین ویژگی های این هنر مردمی است .

من به مردم شریف این دیار به خاطر شور و اشتیاق وصف ناپذیرشان در میزبانی این رویداد هنری تبریک می گویم . جشنواره سرود مساجد روستایی یکی دیگر از شاخه های پربار جشنواره فرهنگی و هنری امام ر ضا (ع) است که نشان از معرفت اهالی این روستای با صفا و مردم با وفای آن دارد.بی تردید چنین اهتمام و اراده ای الگویی ارزشمند و قابل تعمیم خواهد بود و زمینه ظهور و بروز ظرفیت های اثر گذار فرهنگی هنری را در دیگر محیط های روستایی فراهم خواهد کرد.

این جشنواره در مسیر حفظ و توسعه هنر سرود در ایران اسلامی قدم بر می دارد و تلاش ارزشمندی است برای برقراری عدالت فرهنگی در سراسر کشور ، از روستاها و مناطق مرزی گرفته تا مراکز شهری پرجمعیت.

همین فعالیت­های به نسبت کوچک اما به واقع بزرگ و ارزشمند زمینه ساز آشنایی بیشتر مردم و بویژه جوانان با معارف اهل بیت (علیهم السلام) و انتقال آن به نسل­های آینده خواهد شد.

قالب­های زیبای هنری ، معارف دینی را برای جوانان جذاب­تر، قابل پذیرش تر و میزان پایبندی آنان را به فرایض دینی دو چندان می کند واز این منظر ،هدایت و حمایت از چنین جشنواره هایی را ضروری می نماید.

در پایان از تلاش های خداپسندانه و هدفمند ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و تمامی دستگاه­های اجرایی و فرهنگی استان ، بویژه مردم متدین و هنر دوست روستای کردر ، قدردانی می کنم.

شایان ذکر است؛ سومین جشنواره سرود رضوی روستایی ویژه اعضا کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با حضور 12 گروه و در دو رده سنی زیر 15 سال و بالای 15 سال به مدت دو روز در روستای کردر رضوی میناب برگزار شد.