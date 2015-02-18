بزرگترین خشکسالی تاریخ آمریکا در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ناسا با انجام مطالعاتی دقیق به این پیش بینی رسیده اند که آمریکا باید خود را برای خشکسالی بزرگ و شدیدی آماده کند که شاید بهتر باشد عنوان "ابر خشکسالی" را برای آن انتخاب کنیم.

به نظر می رسد هشدار این محققان جدی تر از آن چیزی باشد که در ابتدا تصور می شود چون آنها می گویند خشکسالی پیش روی آمریکا حتی از هر خشکسالی دیگری که این منطقه از جهان طی یکهزار سال گذشته تجربه کرده شدیدتر و طلانی تر است.

از جمله عواملی که در شکل گیری این خشکسالی مؤثر است تولید و انتشار حجم قابل توجه گازهای گلخانه ای توسط انسان است.

محققان ناسا در این بررسی از چندین مدل جوی استفاده کرده اند و در عین حال از داده های تاریخی که برخی از آنها به بررسی وضعیت زمین در یکهزار سال گذشته نیز مربوط می شود استفاده کرده اند.

در سال های اخیر پیش بینی هایی از این دست صورت گرفته است اما منابع اطلاعاتی آنها نهایتا به یک قرن اخیر مربوط می شود اما یافته های اخیر محققان ناسا به واسطه دامنه وسیع منابع اطلاعاتی از ارزشی دوچندان برخوردار است.

به گفته آنها خشکسالی های طبیعی مانند آنچه که در دهه 30 میلادی در Dust Bowl آمریکا روی داد و همچنین خشکسالی فعلی جنوب غرب آمریکا نهایتا یک دهه به طول می انجامد اما خشکسالی مهیبی که در آینده این قسمت از دنیا را تهدید خواهد کرد بین 30 تا 35 سال به طول خواهد انجامید.