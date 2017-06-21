مردم جهان آماده مقابله با اثرات خشکسالی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فائو در سمینار بین‌المللی خشکسالی و کشاورزی که توسط ایران، هلند و خود فائو در مقر اصلی این سازمان در رم برگزار شد، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در آماده‌سازی و مقاوم‌سازی کشاورزان در مقابله با خشکسالی‌های شدید تأکید کرد و اظهارداشت:نجات دام به معنای نجات زندگی است و مقاوم‌سازی این مفهوم را در بطن خود دارد.

«خوزه گرازیانو داسیلوا» با اشاره به خشکسالی سال ۲۰۱۱ در سومالی که منجر به مرگ بیش از ۲۵۰ هزار نفر بر اثر گرسنگی شد، ادامه داد: مردم چون آماده مواجهه با تأثیرات خشکسالی نیستند، می‌میرند، زیرا دام‌های آنها به اندازه کافی مقاوم نشده‌اند.

داسلیوا اضافه کرد: برای سالیان متمادی تمرکز ما بر روی واکنش به خشکسالی‌ها در زمان وقوع، ارائه کمک‌های اضطراری و تلاش برای زنده نگه داشتن مردم بود. البته این کارها مهم هستند، اما سرمایه‌گذاری در آمادگی و مقاومت نیز اهمیتی اساسی دارند.

وی افزود: انجام این کار کشورها را آماده می‌سازد تا پیش از آنکه خیلی دیر شود وارد عمل شوند که این به معنای برخورداری کشاورزان از موقعیتی بهتر در مواجهه با شرایط آب و هوایی وخیم است. .

در این همایش همچنین «پتری تالاس»، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی، اضافه کرد: سازمان جهانی هواشناسی دستورالعمل‌ها و اطلاعات علمی را برای تقویت نهادهای ملی مسئول مواجهه با خطرات خشکسالی در کشاورزی ارائه می‌کند. ما کشورها را تشویق می‌کنیم که تمهیدات زودهنگام در برابر خشکسالی اتخاذ کرده و به سوی یک رویکرد پیشگیرانه‌تر حرکت کنند.

علاوه بر این «گیلبرت اف. هونگبو»، رئیس صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی نیز در بخشی از این سمینار بر نیاز به پایان بخشیدن به حلقه بحران، فاجعه و کمک‌رسانی تأکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواست تا رویکردی پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد.

وی تصریح کرد:جامعه بین المللی نه تنها باید درباره رویدادهای اضطراری کنونی بلکه چگونگی جلوگیری از این رویدادها در آینده نیز بیندیشد.

هونگبو گفت: این امر به معنای سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزان خُرد است تا به آنها کمک شود با چالش‌های بهره‌وری مقابله کنند، دسترسی آنها به بازارها و تسهیلات مالی فراهم شود و مهمتر از همه کشاورزی اقلیم-هوشمند ترویج شود تا هر زمان خشکسالی پدید آمد، ابزار لازم برای بقاء و موفقیت را داشته باشند.