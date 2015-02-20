  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

بلک:

جشنواره مدهامتان به شکوفايی استعدادهای قرآنی کمک می کند

جشنواره مدهامتان به شکوفايی استعدادهای قرآنی کمک می کند

اهواز - مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: برگزاری جشنواره هایی نيز مدهامتان به شکوفا شدن استعدادهای قرآنی در كل كشور کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلین محمدحسین بلک شامگاه گذشته در مراسم آغاز به كار جشنواره قرآني مدهامتان در اهواز در خصوص برگزاری جشنواره مدهامتان اظهار كرد: مسابقات و جشنواره های قرآنی نوعی تسابق در امور خیری است که قرآن ما را به این امر دعوت کرده است که در مسائل ارزشی سبقت گیری وجود داشته باشد.

وی افزود: در برگزاری چنین جشواره هایی هم نوعی شکوفا شدن استعدادها صورت می گیرد و هم در مقام مسابقه و رقابت نیروهای زبده تر وارد صحنه می شوند و تعدادی از علاقه مندان نیز در این عرصه به شکوفایی می رسند.

حجت الاسلام و المسلمین بلک تصریح کرد: در سال های اخیر رکود در مسائل فرهنگی و دینی را شاهد بودیم که به لحاظ محدودیت ها، این مسابقات و جشنواره ها می تواند بخشی از این کاستی ها را رفع کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان بيان کرد: قرآن طالبان زیادی در استان خوزستان دارد و در ایام پایانی سال اینگونه برنامه های معنوی موجب ایجاد نوعی نشاط به جامعه می شود.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم در لابه لای برگزاری این جشنواره ها نیروهای جوان و استعدادهای جدید را کشف کنیم ادامه داد: بسیاری از افراد صاحب کرسی در بخش های قرآنی از میان جوانان در گوشه و کنار شهرها و شهرهای کوچه بوده اند که استعداد آنها در چنین جشنواره ها و برنامه های استعدادشان کشف شد و اکنون اساتید بزرگی هستند.

کد مطلب 2501361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه