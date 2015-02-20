تردد در محورهای زنجان با زنجیر چرخ امکان پذیر است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه بارش برف از دیشب در زنجان شروع شده سطح جاده ها بسیار خیس و لغزنده بوده و تردد به کندی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بارش برف در محورهای زنجان به قزوین و زنجان به بیجار بسیار سنگین است و رانندگان حتما در رانندگی دقت لازم را مد نظر قرار دهند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از رانندگانی که در فصل سرما اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی چک کنند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: در حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان زنجان باز است ولی تردد در همه محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کاری خود دارد.

رئیس پلیس راه استان زنجان یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ شیر محمدی افزود: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.

وی به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش ۷۰ درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند در این فصل حساس این سه عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان در ادامه از وقوع دو فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر دادو گفت: دیشب ساعت ۹ واژگونی خودرو سمند در محور زنجان به بیجار باعث فوت راننده خودرو شد.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطئمنه در سطح جاده لغزنده عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از وقوع یک فقره تصادف فوتی صبح ساعت ۶ در محور زنجان به بیجار خبر دادو گفت: برخورد خورو پراید از پشت با کامیون باعث فوت یک پیر زن ۶۰ ساله شد.

سرهنگ شیر محمدی علت اصلی وقوع این تصلادف را عدم رعایت فاصله طولی عنوان کرد.