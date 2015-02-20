منویات رهبرمعظم انقلاب چراغ راهی برای آینده انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی پورمحمدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه مردم مراغه با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث شکوفایی اقتصاد کشور می‌شود، گفت: ایشان هر سال تاکید زیادی بر مسائل اقتصادی دارند که اجرای این منویات می تواند کشور را همواره پیش برد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته بر اثر فشارهایی که غرب علیه ملت انجام داده با پشتیبانی مردم انقلابی سربلند شده است، ادامه داد: با توجه به سهم نفت و گاز ایران در دنیا، توانایی تحریم بسیاری از کشورها به ویژه دشمنان انقلاب را داریم.

حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر اینکه اگر زمان آن برسد که ما تحریم های خود را علیه استکبار شروع کنیم این کار را با کمک مردم و مسئولان انجام می دهیم، ابراز داشت: کشورما نعمت ها و ظرفیت های خدادای بسیاری دارد و استفاده از آنها می تواند ما را بی نیاز کند.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعخ مراغه سپس به ضرورت گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بین مردم نیز تاکید کرد و گفت: فرهنگ خرید کالای تولید داخل باید گسترش یابد و در این خصوص صدا و سیما و رسانه ها نقش مهمی دارند.