فاز اول بیمارستان بین المللی تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه این بیمارستان شامگاه جمعه با حضور استاندار آذربایجان شرقی، فرماندار و اعضای شورای شهر تبریز و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

بیمارستان بین المللی تبریز در زمینی به مساحت ۴۵ هزار مترمربع با زیربنای ۴۶ هزار مترمربع احداث شده است.

این بیمارستان با ظرفیت ۳۰۰ تخت خواب به عنوان بزرگترین بیمارستان خصوصی جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود که مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی احداث شده و آمادگی ارائه خدمات به کشورهای همجوار نظیر جمهوری آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، عراق نخجوان و حتی سایر کشورهای آسیایی را دارد.

بیمارستان بین المللی تبریز دارای بخش های ویژه جراحی، بستری، اورژانس، اتاق عمل، رادیولوژی و آزمایشگاه است.

گفتنی است این پروژه از سال ۸۵ آغاز شده و به دلیل مشکلات اقتصادی به شکل نیمه کاره رها شده بود که اکنون پس از سال ها شاهد افتتاح فاز اول این بیمارستان هستیم.