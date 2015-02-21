  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

ارتش عراق محاصره منطقه البغدادی را شکست

ارتش عراق محاصره منطقه البغدادی را شکست

ارتش عراق پس از 10 روز توانست محاصره گروه تروریستی داعش بر منطقه البغدادی را در استان الانبار بشکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری فوری از شکسته شدن محاصره منطقه مسکونی البغدادی در استان الانبار توسط ارتش عراق خبر داد.

 این در حالی است که گروه تروریستی داعش 10 روز متوالی این منطقه را به محاصره خود در آورده بود.

کد مطلب 2502141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها