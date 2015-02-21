ارتش عراق محاصره منطقه البغدادی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری فوری از شکسته شدن محاصره منطقه مسکونی البغدادی در استان الانبار توسط ارتش عراق خبر داد.
این در حالی است که گروه تروریستی داعش 10 روز متوالی این منطقه را به محاصره خود در آورده بود.
ارتش عراق پس از 10 روز توانست محاصره گروه تروریستی داعش بر منطقه البغدادی را در استان الانبار بشکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با انتشار خبری فوری از شکسته شدن محاصره منطقه مسکونی البغدادی در استان الانبار توسط ارتش عراق خبر داد.
این در حالی است که گروه تروریستی داعش 10 روز متوالی این منطقه را به محاصره خود در آورده بود.
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