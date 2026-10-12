شهیده افتخاری الگوی حجاب، تحصیل و خدمت به مردم بود

حجت الاسلام هادی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، شهادت نصرت افتخاری را به مردم سیستان و بلوچستان، کارکنان نیروی انتظامی و خانواده این شهیده تسلیت گفت و اظهار کرد: این بانوی خدمتگزار با تلاش و فداکاری در مسیر خدمت به مردم، به افتخار شهادت نائل شد و نامی پرافتخار از خود به یادگار گذاشت.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان افزود: شهیده افتخاری با وجود برخورداری از تحصیلات عالی، مسئولیت معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را بر عهده داشت و از این جایگاه برای خدمت به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشینان استفاده می‌کرد.

وی با اشاره به نقش اجتماعی این بانوی شهید بیان کرد: تلاش برای کاهش دردها و مشکلات مردم و حضور در عرصه خدمت‌رسانی، از ویژگی‌های ارزشمند شهیده افتخاری بود که می‌تواند الگویی برای دیگران باشد.

رمضانی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان این جنایت، خواستار پیگیری و مجازات عاملان شهادت این بانوی خدمتگزار و دیگر شهدا شد و ابراز امیدواری کرد که انتقام خون شهدا از عوامل این اقدامات تروریستی و حامیان آنان گرفته شود.