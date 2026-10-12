خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه و فناوری: آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار شد. این آزمون به دلیل شرایط خاص کشور با تغییراتی نسبت به گذشته برگزار شد. پیش از این قرار بود آزمون ورودی سراسری سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۱ و ۱۲ تیر سال ۱۴۰۵ برگزار شود که پس از تعویق، در مردادماه برگزار شد.

یکی از تفاوت های مهم آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با آزمون های گذشته در این بود که مقرر شد از آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و بعد از آن، آزمون اختصاصی (کنکور) یکبار در سال برگزار شود و نمره آن فقط برای پذیرش در همان سال اعتبار داشته باشد.

تفاوت مهم دیگری که برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ رخ داد تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی و ۴۰ درصدی نمره کنکور بود. همچنین براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابتدا اعلام شد که سابقه تحصیلی پایه های یازدهم و دوازدهم نظام های آموزشی ۳-۳-۶ و سالی واحدی با تأثیر قطعی در نمره‌کل سابقه تحصیلی لحاظ شود اما پس از بروز جنگ تحمیلی سوم و اعتراض دانش آموزان و داوطلبان تاثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم تنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به تاثیر مثبت تغییر پیدا کرد.

تفاوت دیگر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با دوره های گذشته برگزاری همزمان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم با آزمون سراسری بود. پیش از این قرار بود آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود که براساس پیشنهاد سازمان سنجش آموزش کشور، این آزمون همزمان با کنکور برگزار شد.

در نهایت تعداد یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کردند که به گفته رئیس سازمان سنجش بیش از ۹۰ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حاضر بودند و میزان غایبان نسبت به دوره های گذشته کاهش یافت.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر، در گروه علوم آزمایشی علوم تجربی ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر، در گروه آزمایشی هنر ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر و در گروه آزمایشی زبان های خارجی ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر شرکت کردند.

نتایج اولیه و کارنامه داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شد و پس از معرفی نفرات برتر، مشخص شد که حدود ۸۶ درصد حاضران در جلسه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مجاز به انتخاب رشته شده اند.

مهلت انتخاب رشته محل کنکور سراسری ۱۴۰۵ از دوشنبه ۱۳ مهر آغاز شد و پس از دوباره تمدید امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه به پایان می رسد.

بررسی علاقه رتبه های برتر هر گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نشان می دهد که محبوب ترین دانشگاه ها در میان رتبه های برتر به ترتیب دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

نکته مورد توجه این است که برخی از افراد برتر هنوز انتخاب خود را نهایی نکرده اند و رشته های اعلامی از سوی برخی از آنها با احتمال همراه بود و یادآور شدند که ممکن است در لحظه آخر ثبت انتخاب رشته خود، اولویت خود را تغییر دهند.

انتخاب برترین های گروه علوم تجربی در کنکور سراسری ۱۴۰۵

از میان برترین ها امیرعلی راوندی از تهران رتبه ۶ و حسام الدین کرمی از تهران رتبه ۱۰ کنکور گروه علوم تجربی سال ۱۴۰۵ انتخاب های خود را اعلام نکرده اند.

انتخاب برترین های گروه علوم ریاضی و فنی کنکور سراسری ۱۴۰۵

از میان برترین ها محمدصادق شفیع زاده برمی از تهران رتبه ۸ و اوستا نوشیروان پور از قائم شهر رتبه ۱۰ انتخاب های خود را اعلام نکرده اند.

انتخاب برترین های گروه علوم انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۵

از میان برترین ها پوریا زارعی محمودآبادی از میبد رتبه ۳، محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائم شهر رتبه ۴، زهرا گلی زاده از تبریز رتبه ۷ انتخاب های خود را اعلام نکرده اند.

انتخاب برترین های گروه هنر کنکور سراسری سال ۱۴۰۵

انتخاب برترین های گروه زبان های خارجی کنکور سراسری سال ۱۴۰۵

از میان برترین های این گروه سارا علائی از تهران رتبه ۲ و باران سالکی از تهران رتبه ۵ انتخاب های خود را اعلام نکرده اند.

به این ترتیب دانشگاه تهران در صدر انتخاب های برترین های کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ قرار دارد.