به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بارندگی‌های شدید روزهای ۱۸ و ۱۹ مهرماه در گلستان اظهار کرد: در این مدت، بخش‌های مختلف استان از نوکنده تا جنگل گلستان با آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب مواجه شدند و ۱۲ شهرستان به‌طور مستقیم تحت تأثیر این شرایط جوی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه شهرستان‌های مینودشت و گالیکش، به‌ویژه محدوده جنگل گلستان، بیشترین خسارت را متحمل شدند، افزود: در شهرستان‌های آزادشهر، رامیان و گرگان نیز آب‌گرفتگی معابر گزارش شد.

استاندار گلستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بارندگی‌ها گفت: پیش از آغاز بارش‌ها، فرمانداران و دستگاه‌های مسئول برای آمادگی در برابر حوادث احتمالی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفتند و با فرمانداران شهرستان‌ها نیز به‌صورت مستقیم درباره حضور میدانی و مدیریت شرایط هماهنگی انجام شد.

طهماسبی ادامه داد: مدیرکل مدیریت بحران استان بلافاصله به مناطق درگیر اعزام شد و صبح روز بعد نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برای بررسی میدانی وضعیت و برآورد خسارت‌ها در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند.

وی با ابراز تأسف از جان‌باختن و مفقود شدن تعدادی از هم‌استانی‌ها در حوادث سیلاب، از تلاش نیروهای امدادی، به‌ویژه جمعیت هلال‌احمر، برای پیگیری وضعیت مفقودشدگان خبر داد و از همراهی مردم محلی در عملیات جست‌وجو قدردانی کرد.

استاندار گلستان همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های روستایی و بخش کشاورزی گفت: در جریان این سیلاب، حدود ۳۵ کیلومتر از راه‌های بین‌مزارع و مسیرهای ارتباطی منتهی به روستاها آسیب دید و بخش‌هایی از حوزه کشاورزی و دامداری نیز متحمل خسارت شد.

طهماسبی تأکید کرد: ترمیم مسیرهای آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری ستاد بحران کشور و بهره‌گیری از امکانات، ماشین‌آلات و ظرفیت‌های لجستیکی موجود در استان، روند بازسازی و بازگشایی راه‌ها را سرعت ببخشیم.