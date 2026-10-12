اطلاعیه جدید درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای تکمیلی، توضیحاتی درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱. پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد.

۲. ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است

۳. سرپرستان خانوارهایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: از شهروندان محترم درخواست می‌شود اخبار مرتبط با افزایش اعتبار کالابرگ را از طریق اخبار و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان دنبال کنند.