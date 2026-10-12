  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

اطلاعیه جدید درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ

اطلاعیه جدید درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ

سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای تکمیلی، توضیحاتی درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای تکمیلی، توضیحاتی درباره نحوه خوداظهاری متقاضیان افزایش اعتبار کالابرگ ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

۱. پیامک دعوت به خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار، معادل حدود ۴۰ میلیون نفر، ارسال خواهد شد.

۲. ثبت‌نام در سامانه «دولت من» صرفاً از سوی سرپرست خانوار امکان‌پذیر است

۳. سرپرستان خانوارهایی که امکان استفاده از سامانه را ندارند، می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت، فرایند خوداظهاری را انجام دهند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: از شهروندان محترم درخواست می‌شود اخبار مرتبط با افزایش اعتبار کالابرگ را از طریق اخبار و اطلاعیه‌های رسمی این سازمان دنبال کنند.

کد مطلب 6975699
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سودابه صفایی اردستانی GB ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 4
      پاسخ
      کالا برگ را افزایش بدین که سفره کوچک شده مردم کمی بزرگتر بشه و باعث آرامش اون‌ها بشه
    • فوادجبارپور US ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      14 6
      پاسخ
      سلام چرا پیامک برا من نیومدوایا برای اظهارنامه دولت من تمدید میشود یا نه
      • جمشید جم IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        1 0
        تا جمعه تمدید شده ولی چهارشنبه مختص اونهایی که آخر کدملیشون ۱هست زده،وارد سامانه شوید میزنه کد ملی شما مجاز هست یانه
    • ارشد علیپور IR ۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      15 5
      پاسخ
      باسلام بنده متاهل دارای۲فرزند و دهک ۳هستم از کار افتاده و فاقد شغل هستم پیامک برام نیومده و نمیتونم ثبت نام کنم ،چکار کنم؟
      • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
        9 2
        .سلام سایت که بسته است زمان هم نیست ؟؟
    • حشمت اله ضیایی IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      17 4
      پاسخ
      کالابرگ راافزایش دهید دربرابر تورم‌ چیزی نیست
    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      11 3
      پاسخ
      براساس،تورمی ‌این کالا برگ چیزی نمیشه
    • میلاد خوش نیت IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      5 0
      پاسخ
      افزایش کالابرگ
    • فاطمه US ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      84 8
      پاسخ
      متاسفانه خوداظهاری امکان ویرایش نداره. لطفاً پیگیری کنید.
      • زهرا IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        26 0
        درخواست همه همینه امکان ویرایش اطلاعات تو سایت تمهید بشه
      • زینب IR ۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        2 1
        آیا متوجه شدی بایدچکارکرد؟
      • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        8 0
        امکان ویرایش چرا ندارن، چه مسخره
    • 1532756836 IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      14 12
      پاسخ
      آیا موفق به ثبت خود اظهاری کالابرگ شده‌ام یا نه؟
    • مسیح الله قاسمی US ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      4 5
      پاسخ
      دریافت اضافه کالا برگ
    • شایسته نیکفرجام نشتیفان IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      2 1
      پاسخ
      خوب
    • رضا صالحی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      9 0
      پاسخ
      بنده راننده هستم برامن پیامک نیومده با حقوق رانندگی چی میشه کرد
    • شهربانو IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 2
      پاسخ
      من نتونستم وارد بشم زن خانه دار با یه پسر هستم و واقعا درآمد من خرج زندگیم رو نمیده یارانه من رو هم کم کردین من از ۱۵ برج به بعد هیچ چیز دستم نیست
    • محمود IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 2
      پاسخ
      اصل سایت باز نمیشه
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 3
      پاسخ
      من هرچی میزنم وارد برنامه نمیشه اگه هم بشه کد امنیتی برام نمیاد
    • رضا عبدی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 17
      پاسخ
      از شما ممنونیم که به فکر مردم هستین تو این گرونی
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      5 0
      پاسخ
      سلام،،تا حالا چندبار قصد ورود به سامانه را داشتم ،ولی سامانه باز نمیشه،،باید چکار کنم؟
    • 1532756836 IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      4 1
      پاسخ
      آیا اظهارنامه کالا برگ من ثبت شده است؟
    • نازی US ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خوب
    • نازی سنجرانی مقدم IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید افزایش اظهار کالابرگ هرکار کردم نشد لطفاً کالا برگم را اضافه کنید دهک من 4 هست و سه فرزند دارم و تحت پوشش کمیته هم نیستم لطفاً کمک کنید
    • سهراب نبی‌زاده جزی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      7 2
      پاسخ
      عرض ادب ازدیروز تاالان هرکاری میکنم باتوجه به ارسال پیام برای اینجانب سایت بازنمیکنه آخه چرا
    • معصومه IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      20 0
      پاسخ
      من سرپرست خانوار هستم ولی نه ماشین دارم نه خونه خونه و ماشین برای همسرم هست که فوت شده و خودم هم مستمری بگیر اشتباهات تو خود اظهاری گزینه ماشین و خونه رو تیک زدم در صورتی که ورثیه ای هست و امکان ویرایش دوباره هم نبود لطفاً پیگیری بشه
      • بهاره کاظمی IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
        9 2
        چرا ویرایش نداره
      • حاج بهزاد IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        7 0
        باسلام،متاسفانه منم مثل شما گزینه ماشین را اشتباه زدم و اینکه یکی از اعضای خانوادم تحت پوشش کمیته امداد است،من خیر را زدم الانم هر کاری میکنم ویرایش نمیشه
    • ابوالفضل IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 2
      پاسخ
      یک پیرزن که توانایی رفتن به دفاتر دولت و یا ثبت خود اظهاری از طریق تلفن ندارد‌چه کار کند ؟؟؟
    • محمدعلی طبسی نژاد IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 2
      پاسخ
      سلام من از ابتدا یارانه نگرفتم بازنشسته هستم فقط ۳دانگ خونه دارم و یک پژو ۲۰۶ مدل ۸۹ شمسی
    • رضا پورزینال مشیران IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 1
      پاسخ
      ممنون
    • یعقوب قرجه لو IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      8 0
      پاسخ
      سلام بنده بازنشسته سازمان تأمین‌اجتماعی هستم و هنوز پیامکی در مورد کالا برگ برای من نیامده است
    • حاتم IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      43 1
      پاسخ
      سلام سامانه قابل ویرایش نیست ؟لطفأ پیگیری کنید.
      • لنا IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        16 3
        سلام چطوری میتونم جواب به سوالا ت خود اظهاری را ویرایش کنم چون اشتباهی زدم
    • کالابرگ IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      13 0
      پاسخ
      من فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ اشتباه پر کردم لطفاً گزینه ویرایش اضافه کنید پیگیری کنید لطفاً
    • فاطمه خلیفه هادی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      2 0
      پاسخ
      اصلا سامانه باز نمیشه فقط ارور میده
    • قهرمان بیرامی IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خبر خو بی است
    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      6 0
      پاسخ
      لطفاً امکان ویرایش اضافه کنید
    • مجتبی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • فاطمه صغری شامیزاده IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من در آمدی ندارم
    • علی احمدی پور IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با توجه به اینکه فردی کارگر هستم ونیازمند افزایش کالابرگ هستم همکاری بفرمایید
    • محم IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام ببخشید ما شامل افزایش میشویم
    • علیرضا منصوری IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      افزایش کالا برگ
    • ابراهیم IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من نه خانه دارم ونه ماشین دهک ۲ ولی اس ام اس نیومد عجیب چرا؟
    • کامله براجعی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خیلی خوب
    • علی یزدانی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سلام من در خود اظهاری گزینه ماشین و خونه رو تیک زدم اشتباه زدم امکان ویرایش ندارد لطفاً پیگیری شود
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      سلام چرا سامانه امکان ویرایش ندارن من دو گزینه را شک داشتم سامانه کند شد ویک دفعه خودش ثبت کرد حالا نمی توانم اشتباهم را درست کنم لطفا پی گیری کنید یک ویرایش بگذارند ممنون
    • انصاری IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 0
      پاسخ
      امکان تغییر در گزینه ها که زدیم وجود داره؟؟؟
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خود اظهاری برای من نیامده بازنشسته تامین اجتماعی هستم
    • سعید اله بیگی IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      در اظهارات منظور از خانوار همان سرپرست خانوار هست که ملک یا ماشین داشته باشه تیک بزنه یا سایر اعضای خانواده
    • سعید اله بیگی IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      ماشینی که دارم از رده خارج موتور سوخته در پارکینگ افتاده و با نداشتن فرقی ندارد توضیحات نداره وفقط با یه تیک همه چیز مشخص میشه سواری داریم تا سواری
    • زهرا IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      10 0
      پاسخ
      امکان ویرایش اطلاعات خوداظهاری را به سایت اضافه کنن لطفا
    • سمانه رضایی IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      من ثبت نام کردم و دهک ۴ هستم ولی متاسفانه ماشین دارم و اشتباه زدم ویرایش نداره
    • علی IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      متاسفانه خود اظهاری امکان ویرایش نداره لطفا پیگیری کنید.
    • علی زارعی IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      نیازمندم داری چهار فرزند محصل
    • رضا IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      آیا میشه فرم خود اظهاری ویرایش کرد ؟ در صورت بلی چگونه؟
    • زینب IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      لطفاویرایش سامانه خوداظهاری کالابرگ را بگذارید.
    • کبری IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      سلام سامانه قابل ویرایش نیست ؟لطفأ پیگیری کنید.
    • زهره IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      8 0
      پاسخ
      سلام لطفا یه کاری کنید که خوداظهاری ویرایش بشه
    • مصطفی IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 1
      پاسخ
      سلام.این کالا برگ در مقابل این تورم خیلی کم هست لطفاً بیشترش کنید
    • سوران IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 1
      پاسخ
      من یه کزینه رو درمورد خودرو اشتباه زدم چون ماشین به اسم همسرم بود.. فکر کردم حتما باید بنام خودم باشه. گزینه خیر روزدم. لطفا امکان ویرایش روبذارید ..
    • طاها IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      5 0
      پاسخ
      سامانه افزایش کالابرگ امکان ویرایش نداره لطفا پیگیری کنید
    • توکلی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      سلام، چرا نمیشه خود اظهاری رو ویرایش کرد؟؟ لطفا پیگیری کنین که حقی ضایع نشه
    • HK ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      7 0
      پاسخ
      سلام میخوام ویرایش کنم نمیشه چرا
    • حاج بهزاد IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      باسلام من موفق به ثبت خوداظهاری شدم ولی از روی عجلگی گزینه خانه دار زدن را زدم درحالی که خانه ای ندارم،آیا قابلیت ویرایش وجود دارد
    • Fara IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      9 0
      پاسخ
      امکان ویرایش نداره چرا؟؟؟
    • محسن IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام لطفاً گزینه ی ویرایش هم اضافه کنید سپاس
    • M IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      دهک ۱ هستیم همسرم شغل ثابت نداره ۶ماه کارمیکنه ۶ماه توخونه خواب حالا نه میشه بزنم شاغل نه میشه بزنم بیکار چون درحال حاضر سرکار فرم سخت برا مردم گذاشتید
    • میلکا IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 1
      پاسخ
      سلام سامانه خود اظهاری امکان ویرایش ندارد چرا؟ حداقل یکبار امکان ویرایش را بگذارید.
    • فاطمه IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سلام لطفا پیگیری کنید گزینه ویرایش اضافه کنن برای خوداظهاری
    • مریم IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام خواهشا به مسئولین بگید امکان ویرایش فرم خود اظهاری بزارن سپاسگزارم
    • بهار IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سامانه قابل ویرایش نیست لطفاً پیگیری کنید گزینه اشتباه وارد کردم
    • سپیده US ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      سلام من برای مادرم رفتم داخل سایت خوداظهاری و فرم و پر کردم بعد هی خطا میزد میخواستم ثبت کنم بعد از چند ساعت که رفتم داخل سایت دیدم نوشته خود اظهاری شما ثبت شده و کد رهگیری داد آیا درسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • کیهان کیانی IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 1
      پاسخ
      سلام من پیامک خود اظهاری نیامده واسم و رفتم کافی نت خواستم وارد سایت بشم گفت شما مشمول افزایش سبد کالا نمیشید، بخدا هیچی ندارم نه خونه نه ماشین، جزء دهک سوم هم هستم، چکار باید کنم؟
    • رقیه IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام من با گوشی انجام دادم عکس هم میخواست ثبت نشد ، رفتم کافی‌نت برام انجام داد عکس نخواست الان پیام آمده که بدلیل عدم تطابق چهره ثبت انجام نگرفته باید چکار کنم
    • امیر‌ IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سلام‌من‌همه‌سوال‌هارو‌اشتباه‌زدم‌ باید‌چکار‌کنیم‌‌بیکارم‌زدم‌شاغل‌ماشین‌ندارم‌ زدم‌دارم‌‌‌‌بیمار‌بی‌لاعلاج دارم‌زدم‌سالم‌بااین‌شرایط‌فکر کنم‌کالا‌برگ‌قبلی‌رو‌هم‌قطع‌کنن‌یه‌راهی‌بگین‌ بزارن‌‌برای‌‌ویرایش‌باتشکر
    • مصیب IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      2 0
      پاسخ
      با سلام من کارم کارگری هست حقوق ثابتی ندارم اصلا حقوق بگیر نیستم اشتباها درامد ماهانه زدم ۲۰ تا ۴۰ میلیون لطفا امکان ویرایش را اضافه کنید ممنون میشم خواسته ما رو پیگیری کنید
    • بازنشسته و بیمار IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      سلام لطفا" امکان یکبار ویرایش به مردم بدهید من که اشتباهی دو تا از سوالها را که شک وتردید داشتم از اینکه سامانه نبندد باعجله پاسخ دادم حالا متوجه شدم پاسخم اشتباه بوده .
      • فاطمه IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
        3 0
        سلام اگر میشه ویرایش را اضافه کنید چون من اشتباه زدم و بچه بیماری لاعلاج دارم ولی زدم سالم
    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      لطفا گزینه ویرایش اظهارنامه رو مهیا کنید چون اکثرا تو کافی نت ثبت نام کردیم و معلوم نیست چه گزینه ای برامون تیک زدن ممنون
    • احسان دهقانی IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      5 0
      پاسخ
      لطفا امکان ویرایش رو بزارید.گزینه حقوق رو من به اشتباه دریافتی حقوق با اضافه کاری و حق اولاد و... رو تیک زدم نه پایه حقوق رو
    • زینب IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      6 0
      پاسخ
      لطفا گزینه ویرایش خود اظهاری برای کالا برگ رو بزارن من اشتباهی زدم و ثبت
    • شهربانوحامدی IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      3 0
      پاسخ
      سلام ، لطفاً گزینه ویرایش اطلاعات را فعال کنید ، یکی از سوالات را اشتباه پاسخ دادم خانه ای که وراث سهم دارند رو اشتباهی گزینه بله زدم که ملک برای خودم هست در صورتی که برای وراث که دخترانم می‌باشند هست و خانه بنام همسرم بوده که مرحوم شده و بنام من نیست
    • امیر IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      4 0
      پاسخ
      لطفا پیگیری کنید امکان ویرایش گذاشته بشه
    • فاطمه US ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من شب قبلش ماشین داشتم بعد روز بعدش پول لازم شدیم ماشینو فروختیم الان ویرایش نداره من تو گذینه ها زدم ماشین داریم حالا چیکار کنم
    • بهاره IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      لطفاً گزینه ویرایش بزارید اشتباه وارد کردیم اصلاح کنیم
    • اسفدیار IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      افزایش‌کالابرگ
    • سبحان IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام برای من پیامک دعوت خود اظهاری آمده ولی وارد سایت میشم ،میگه افزایش برای شما تعلق نمیگیرد لطفاً راهنماییم کنین دوستان
    • فریبرز IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام اشتباه پر کردم ویرایش فعال کنید لطفاا
    • علی IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام آخر کد ملی من 1هست باید چهارشنبه ثبت میکردم وارد نشد امروز میخوام وارد بشم میزنه اختصاص به این کد ملی نیست چکار کنیم
    • اورانوس محمدی ID ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
      0 0
      پاسخ
      من هنگام ثبت اطلاعات اشتباهاتی داشتم چطور اشتباهاتی را ویرایش کنم؟اشتباه زدم بازنشسته درصورتیکه من اصلاً کارمند نیستم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها