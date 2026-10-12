قتل داماد با ضربات چکش؛ راز مفقودی چندماهه در ری فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری مردی خبر داد که در جریان تحقیقات پلیسی درباره مفقود شدن دامادش، به قتل او اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: پس از ثبت شکایت درباره مفقود شدن فردی در محدوده این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فرد مفقودشده چند ماه است ناپدید شده و در این مدت هیچ‌گونه تماس یا ارتباطی با خانواده خود نداشته است.

مافی ادامه داد: کارآگاهان در جریان بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی دریافتند که فرد مفقودشده پیش از ناپدید شدن با پدرزن خود اختلاف و درگیری داشته است؛ به همین دلیل، تحقیقات برای بررسی ارتباط پدرزن با این پرونده متمرکز شد.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: پدرزن در جریان بازجویی‌ها مدعی شد به دلیل آنچه آزار و اذیت دخترش از سوی داماد عنوان کرده، به منزل او رفته و پس از درگیری، با وارد کردن ضرباتی با چکش، وی را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی ری افزود: متهم همچنین اعتراف کرده است که پس از قتل، جسد را داخل پتو قرار داده، به بیابان‌های اطراف شهرستان ری منتقل کرده و در آنجا دفن کرده است.

مافی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اعترافات متهمان، برای هر دو نفر قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده برای رسیدگی قضایی و صدور حکم به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارسال شد.