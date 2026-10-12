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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

قتل داماد با ضربات چکش؛ راز مفقودی چندماهه در ری فاش شد

قتل داماد با ضربات چکش؛ راز مفقودی چندماهه در ری فاش شد

ری- فرمانده انتظامی ری از شناسایی متهم به قتل مردی مفقودشده خبر داد و گفت پدرزن این مرد در جریان تحقیقات به قتل دامادش با ضربات چکش اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری مردی خبر داد که در جریان تحقیقات پلیسی درباره مفقود شدن دامادش، به قتل او اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار کرد: پس از ثبت شکایت درباره مفقود شدن فردی در محدوده این شهرستان، مأموران پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فرد مفقودشده چند ماه است ناپدید شده و در این مدت هیچ‌گونه تماس یا ارتباطی با خانواده خود نداشته است.

مافی ادامه داد: کارآگاهان در جریان بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی دریافتند که فرد مفقودشده پیش از ناپدید شدن با پدرزن خود اختلاف و درگیری داشته است؛ به همین دلیل، تحقیقات برای بررسی ارتباط پدرزن با این پرونده متمرکز شد.

وی با اشاره به اعترافات متهم گفت: پدرزن در جریان بازجویی‌ها مدعی شد به دلیل آنچه آزار و اذیت دخترش از سوی داماد عنوان کرده، به منزل او رفته و پس از درگیری، با وارد کردن ضرباتی با چکش، وی را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی ری افزود: متهم همچنین اعتراف کرده است که پس از قتل، جسد را داخل پتو قرار داده، به بیابان‌های اطراف شهرستان ری منتقل کرده و در آنجا دفن کرده است.

مافی در پایان خاطرنشان کرد: پس از اعترافات متهمان، برای هر دو نفر قرار بازداشت موقت صادر شد و پرونده برای رسیدگی قضایی و صدور حکم به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری ارسال شد.

کد مطلب 6975268

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