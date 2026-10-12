کشف و پلمب انبار غیرمجاز روغن خودرو در خمین

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام روابط عمومی دادگستری استان مرکزی در پی رصد اطلاعاتی و نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی و مصرفی، یک انبار روغن خودرو در شهرستان خمین که فعالیت‌های آن با ضوابط قانونی بازار همخوانی نداشت، شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، با دستور مستقیم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین و با حضور جانشین وی در محل، انبار مذکور جهت جلوگیری از اخلال در نظام توزیع و مقابله با تخلفات احتمالی، پلمب شد.

دستگاه قضایی شهرستان خمین با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و پایش مستمر بازار، اعلام کرد که برخورد قانونی با هرگونه تخلف، احتکار و اخلال در زنجیره تأمین کالا، بدون اغماض در دستور کار قرار دارد و اولویت دادستانی، حفظ حقوق عامه و ثبات قیمت‌ها در بازار است.