لغو پروازهمدان-مشهدوسرگردانی۹۵مسافر

بهروز دلیران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لغو پرواز همدان-مشهد و سرگردانی ۹۹ مسافر عازم به مشهد از همدان اظهار داشت: کنسلی این پرواز تنها مربوط به مسیر همدان - مشهد نبوده است بلکه تمام مسیرهای هواپیمای شرکت آسمان کنسل شده است.

وی با بیان اینکه پرواز همدان - مشهد قرار بود صبح امروز ۹۵ مسافر را از فرودگاه همدان به مشهد برساند، بیان داشت: هواپیمای فوکر شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل مشکل فنی و عملیاتی نتوانست این پرواز را انجام دهد.

مدیر عامل آژانس خدمات مسافرتی علیصدر مهر در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه تمام پرواز هایی که این هواپیما در مسیر خود داشت از جمله تهران-مشهد، همدان_ مشهد و غیره کنسل شده است، عنوان کرد: متاسفانه این هواپیما جایگزینی نداشت.

دلیران با بیان اینکه تمام تلاش ها برای یافتن جایگزین این هواپیما بی نتیجه ماند، افزود: متاسفانه این امر مشکل کلی در کشور بوده چرا که ناوگان هواپیمایی کشور با کمبود هواپیما روبرو است.

وی با اشاره به اینکه بارها این موضوع به ناوگان هواپیمایی کشور منتقل شده، ابراز داشت: با توجه به میزان پرواز ها باید تعداد هواپیماهای کشور دو برابر اکنون باشد.

در همین خصوص معاون عمرانی استاندار همدان ظهر دوشنبه در کارگروه ستاد تسهیلات سفر با بیان اینکه فرودگاه همدان در گذشته پرواز نداشت اما اکنون تعدادی پرواز از همدان برقرار و این مقوله یک فرصت و ظرفیت برای استان محسوب می شود، ادامه داد: هم اکنون وضعیت پروازهای همدان نیاز به کمک دارد و باید در راستای اطلاع رسانی قوی صورت گیرد.

محمود رضا عراقی عنوان کرد: زمانی که پتانسیل های همدان شناسانده شود دیگر نیاز به تزریق اعتبار به صنعت هواپیمایی نیست.

وی با بیان اینکه همدان با اقداماتی که برای پرواز های کیش، مشهد و دوبی انجام داده گام های خوبی در صنعت گردشگری برداشته است، اظهار داشت: شان همدان بیش از این است و امیدواریم به جایگاه اصلی برسیم.