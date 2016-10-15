تاخیر ۱۵ ساعته پرواز شیراز-تهران/سردرگمی مسافران در فرودگاه

یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار مهر گفت: با گذشت چندین ساعت از موعد پرواز شماره ۴۲۹ شیراز- تهران خط هوایی ایران ایر و درخواست مسافران برای انجام پرواز جایگزین، هنوز اقدام مثبتی از سوی کارکنان شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام نشده است.

وی اظهار کرد: البته ساعت ۷ صبح امروز سرشیفت این خط هوایی به مسافران اعلام کرد که می توانند از پرواز بندرعباس-شیراز-تبریز استفاده کرده و پس از پرواز به تبریز، به تهران سفر کنند و تعدادی از مسافران با این پرواز به تبریز رفته و همچنان در انتظار سفر به تهران هستند، برخی دیگر نیز به دلیل ضرورت کاری، مجبور به خرید دوباره بلیت از سایر شرکت های هواپیمایی و پرواز به سمت تهران شدند و مابقی مسافران در فرودگاه شیراز سرگردان هستند و براساس وعده، قرار است با پرواز ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه آسمان یا پرواز ساعت ۱۳ ایران ایر به تهران سفرکنند.

وی گفت: سوال این است که چرا کارکنان خط هوایی ایران ایر به درخواست مسافران مبنی بر جایگزینی هواپیمای دیگر طی ساعت‌های گذشته بی‌توجه بوده و توضیح قانع کننده‌ای برای علت تاخیر ارائه نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی دوهفته گذشته این سومین تاخیر طولانی مدت در پرواز شرکت‌های هواپیمایی است که این موضوع رسیدگی سازمان هواپیمایی کشوری را می‌طلبد.