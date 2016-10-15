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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

سریال تاخیرهای طولانی ادامه دارد؛

تاخیر ۱۵ ساعته پرواز شیراز-تهران/سردرگمی مسافران در فرودگاه

تاخیر ۱۵ ساعته پرواز شیراز-تهران/سردرگمی مسافران در فرودگاه

مسافران پرواز ۴۲۹ ایران ایر که قرار بود ساعت ۲۲ شب گذشته از شیراز به سمت تهران پرواز کنند، همچنان در فرودگاه به سر می‌برند و قرار است با پرواز ساعت ۱۲.۴۵ آسمان یا ۱۳ ایران ایر پرواز کنند.

 یکی از مسافران این پرواز در تماس با خبرنگار مهر گفت: با گذشت چندین ساعت از موعد پرواز شماره ۴۲۹ شیراز- تهران خط هوایی ایران ایر و درخواست مسافران برای انجام پرواز جایگزین، هنوز اقدام مثبتی از سوی کارکنان شرکت هواپیمایی ایران ایر انجام نشده است.

وی اظهار کرد: البته ساعت ۷ صبح امروز سرشیفت این خط هوایی به مسافران اعلام کرد که می توانند از پرواز بندرعباس-شیراز-تبریز استفاده کرده و پس از پرواز به تبریز، به تهران سفر کنند و تعدادی از مسافران با این پرواز به تبریز رفته و همچنان در انتظار سفر به تهران هستند، برخی دیگر نیز به دلیل ضرورت کاری، مجبور به خرید دوباره بلیت از سایر شرکت های هواپیمایی و پرواز به سمت تهران شدند و مابقی مسافران در فرودگاه شیراز سرگردان هستند و براساس وعده، قرار است با پرواز ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه آسمان یا پرواز ساعت ۱۳ ایران ایر به تهران سفرکنند.

وی گفت: سوال این است که چرا کارکنان خط هوایی ایران ایر به درخواست مسافران مبنی بر جایگزینی هواپیمای دیگر طی ساعت‌های گذشته بی‌توجه بوده و توضیح قانع کننده‌ای برای علت تاخیر ارائه نداده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر،  طی دوهفته گذشته این سومین تاخیر طولانی مدت در پرواز شرکت‌های هواپیمایی است که این موضوع رسیدگی سازمان هواپیمایی کشوری را می‌طلبد.

کد مطلب 3795441

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    نظرات

    • شهروند ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
      0 0
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      اخیرا دامنه تاخیرات به شرکت های اتوبوس رانی بین شهری نیز رسیده است. دیروز ساعت 6 عصر جمعه 23مهر از تهران برای اهواز تعاونی شماره یک ترمینال جنوب بلیط داشتم و اتوبوس بعلت کمبود مسافر و تکمیل نشدن ظرفیت ساعت7 حرکت کرد و تا خود اهواز نیز دنبال سوار و پیاده کردن مسافر بود.. چراتعاونی ها در مواقع کمبود مسافر ، سرویس مربوطه را حذف نمی کنند؟
    • آرش خرمی ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
      0 0
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      این حقیر، خود مسافر این پرواز بودم و علیرغم انتقادی که به شرکت ایران ایر از بابت تاخیر پیش آمده دارم لازم دیدم مواردی را روشن کنم. شرکت ایران ایر تاخیرات حادث شده را، در زمان مناسب، قبل از حضور مسافران در فرودگاه از طریق پیام کوتاه به اطلاع رساند. اینجانب شخصا زمان طولانی ای را در فرودگاه معطل نشدم. شرکت ایران ایر در ساعت پنج بامداد یک فروند هواپیمای ایرباس 600-300 را در اختیار گذاشت که این هواپیما مسافران تاخیری را از ایستگاه بندر عباس به مقصد شیراز و تبریز سوار کرده بود و مقرر شده بود که این هواپیما از طریق تبریز به تهران اعزام گردد. تعدادی از مسافران محترم علیرغم توضیحات کارکنان ایران ایر از سوار شدن به هواپیما سر باز زدند که بالغ بر بیست و پنج نفر میشدند. مابقی مسافران که اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند اقدام به سوار شدن نمودند و نهایتا از طریق تبریز در حدود ساعت ده و پانزده دقیقه صبح در فرودگاه مهرآباد پیاده شدند. در ایستگاه تبریز هیچیک از مسافران تهران، پیاده نشدند و هواپیما پس از یک توقف سی دقیقه ای مسیر خود را به سمت تهران ادامه داد.

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