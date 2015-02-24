کتاب «جهاد اقتصادی» را دانلود کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جهاد اقتصادی» مجموعهی مدّونی است از بیانات معظّمٌله در تبیین جهاد اقتصادی، اهداف و الزامات و نتایج آن؛ که امید است با بهرهگیری از مدلهای مفهومی برآمده از سخنان ایشان، خوانندگان را در دریافتهای صحیح از رهنمودها و راهکارهای نیل به اهداف جهاد اقتصادی و از جمله بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملّی مهندسی (۶ بهمنماه ۱۳۹۳) با تاکید بر این جمله که »با تکرار زبانیِ اقتصاد مقاومتی هیچ اتفاقی نمیافتد» یاری کند.
همچنین در این کتاب آمده: انتظار میرود آحاد جامعه، خصوصاً مسئولین محترم با مطالعهی این کتاب، از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در جهت بهبود تصمیمگیریها و تصمیمسازیها استفاده نمایند و در هر مسئولیّتی، بتوانند با شناخت وظایف و انتظارات، سهم خویش را در جهاد اقتصادی ایفا کنند.
کتاب پیشرو به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال در ۲۶۴ صفحه به منظور آشنایی با سه بخش «حماسه، جهاد و اقتصاد، شرایط و الزامات راهبردی جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و بخش سوّم جهاد اقتصادی و الزامات پیشرفت اقتصادی مطلوب از نگاه مقام معظّم رهبری گردآوری و در ۹ فصل توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و عرضه شده است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوهی تهیّه آثار این انتشارات میتوانندبه پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.
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