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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۹

توزیع فصل اول «عشق تعطیل نیست» در پنج قسمت

توزیع فصل اول «عشق تعطیل نیست» در پنج قسمت

فصل اول سریال «عشق تعطیل نیست» به کارگردانی بیژن بیرنگ تا پایان امسال توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری پنج قسمت از این سریال که فصل اول «عشق تعطیل نیست» را شامل می‌شود به پایان رسیده و این روزها مراحل فنی آن در حال انجام است.

سریال عشق تعطیل نیست

با توزیع قسمت پنجم این مجموعه، فصل اول آن به پایان می‌رسد و گروه برای تصویربرداری فصل دوم آن آماده می‌شوند.

سریال عشق تعطیل نیست

قرار است فصل دوم «عشق تعطیل نیست» در هفت قسمت توزیع شود که مراحل تصویربرداری آن اوایل سال آینده آغاز می‌شود.

سریال عشق تعطیل نیست

گروه این روزها پیش تولید فصل جدید سریال را آغاز کرده‌اند و در حال آماده سازی برای تصویربرداری در دکورهای ساخته شده در شهرک سینمایی هستند.

کد مطلب 2506767

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