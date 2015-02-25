توزیع فصل اول «عشق تعطیل نیست» در پنج قسمت

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری پنج قسمت از این سریال که فصل اول «عشق تعطیل نیست» را شامل می‌شود به پایان رسیده و این روزها مراحل فنی آن در حال انجام است.

با توزیع قسمت پنجم این مجموعه، فصل اول آن به پایان می‌رسد و گروه برای تصویربرداری فصل دوم آن آماده می‌شوند.

قرار است فصل دوم «عشق تعطیل نیست» در هفت قسمت توزیع شود که مراحل تصویربرداری آن اوایل سال آینده آغاز می‌شود.

گروه این روزها پیش تولید فصل جدید سریال را آغاز کرده‌اند و در حال آماده سازی برای تصویربرداری در دکورهای ساخته شده در شهرک سینمایی هستند.