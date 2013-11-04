مشکل مالی "عشق تعطیل نیست" حل شد/ آغاز تصویربرداری از ماه آینده

بیژن بیرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید سریال "عشق تعطیل نیست" گفت: پس از مدتها درگیری مالی برای تولید این سریال خوشبختانه مشکلات حل شد و توافق ضمنی برای تولید صورت گرفته و قرار است تا یک ماه آینده ساخت این پروژه برای شبکه نمایش خانگی آغاز شود.
این کارگردان در پاسخ به این که آیا پیش از این هیچ پلانی از این مجموعه تصویربرداری نشده است؟ گفت: هنوز هیچ پلانی را از این مجموعه تصویربرداری نکردهایم چون قرار بود این سریال به صورت مشارکتی ساخته شود که در نهایت این مشارکت به دلیل وسواس من اتفاق نیفتاد.
وی افزود: قرار است با گروه جدیدی تیم تولید را گرد هم آورم و پس از کامل شدن تیم تولید تا یک ماه آینده سریال را کلید خواهم زد.
بیرنگ در پایان صحبتهای خود با اشاره به فعالیت در شبکه نمایش خانگی گفت: به اعتقاد من شبکه نمایش خانگی نوعی سینما است که فیلمساز میتواند در شرایط بدی که سینما دارد، تجربیات خود را با بهترین کیفیت در تیراژ بالا به مخاطب هدیه دهد. به نظر من مدیوم این رسانه به قدرتمندی سینما است و میتوان بهترین فیلمها و سریالها را برای این شبکه ساخت.
"عشق تعطیل نیست" روایتگر شخصیتهایی است که هر بار با یک موضوع روبهرو میشوند. این سریال قصه زن و شوهری است که زن دارای شخصیتی فعال، رویاپرور، پویا و جستجوگر است و در کنار همسر و پدر و مادرش هر بار قصهای در این مجموعه و مکانهای خاص بین این آدمها اتفاق میافتد.
بیژن بیرنگ پیش از این سریال "شام ایرانی" را هم برای شبکه نمایش خانگی ساخته است.
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