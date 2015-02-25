فولاد در نیمه اول می توانست کار السد را یکسره کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شریفات عصر امروز پس از توقف خانگی تیمش در برابر السد قطر در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این بازی فولاد خوزستان در نیمه اول فوق العاده ظاهر شد و ما می توانستیم در همان ۱۰ دقیقه نخست بازی به گل های فراوانی برسیم.

شریفات عنوان کرد: متاسفانه با وجود تلاش فراوانی که انجام دادیم؛ نتوانستیم به خوبی از این تلاش خود استفاه کنیم و سه امتیاز این بازی از دست ما رفت هر چند یک امتیاز هم در مرحله گروهی می تواند تعیین کننده باشد

وی افزود: در نیمه دوم، تیم السد بازی بهتری در برابر از خود به نمایش گذاشت که به نظر می رسد آنها شناخت مناسبی از تیم فولاد به دست آوردند و موفق شدند راه های نفوذ و حمله فولاد را ببندند.

ساسان انصاری مهاجم فولاد در این بازی نیز در جمع خبرنگاران گفت: ما باید در همان نیمه اول که به خوبی بر حریف تسلط یافته بودیم کار را تمام می کردیم ولی متاسفانه از فرصت های به دست آمده به خوبی استفاده نکردیم.

وی افزود: در نهایت خیلی خوشحال هستم که با وجود یک بازی کمتر با یک امتیاز از این بازی خارج شدیم تا در بازی های آینده بتوانیم امتیازات لازم را کسب و به مرحله بعد صعود کنیم.

درباره داور نظر نمی‌‌دهم

لئوناردو مساریچ مدافع تیم فولاد خوزستان در این بازی نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بی شک امروز بازی سختی را در برابر این حریف قطری داشتیم چرا که آنها تیمی بسیار آماده و فیزیکی بودند و به خصوص در خط حمله بسیار قوی ظاهر شدند.

وی افزود: خط حمله قوی آنها ما را به شدت تحت فشار قرار داد هر چند ما در نیمه اول به خوبی در برابر آنها ظاهر شدیم و حتی می توانستیم در نیمه اول چند گل وارد دروازه آنها کنیم که این امر ممکن نشد.

این بازیکن فولاد در خصوص عملکرد داور در این بازی نیز گفت: من در خصوص داوری صحبتی ندارم و تمام تمرکز خود را برای بازی آینده فولاد گذاشته ام.