بنادر مسافری هرمزگان پس از یک روز تعطیلی بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنادر هرمزگان، وزش باد شدید در تنگه هرمز از نخستین ساعات بامداد روز جمعه (۸ اسفند) موجب شد تا تردد تمامی شناورهای سبک و سنگین مسافری از طریق بنادری همچون شهید حقانی، شهید ذاکری قشم و هرمز، کیش، لنگه، چارک و آفتاب متوقف شود؛ شرایط نامساعد جوی به حدی بود که حتی بنادر پهل و لافت- ویژه حمل خودرو و مسافر- را نیز به تعطیلی کشاند.

طی ۲۴ ساعت گذشته، سرعت باد در برخی از مناطق خلیج فارس به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رسید؛ همچنین، میدان دید افقی در خلیج فارس حتی به کمتر از هزار متر کاهش یافت و امواج دریا نیز در برخی از مناطق حدود ۲ متر ارتفاع گرفت که این شرایط باعث شد تا امکان انجام سفر ایمن دریایی در این مسیرها وجود نداشته باشد.

محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در این رابطه اظهار کرد: با کاهش سرعت باد در خلیج فارس و آرام شدن دریا از صبح امروز(شنبه ۹ اسفند)، امکان انجام سفر ایمن دریایی در این مسیرها پس از سپری شدن چندین ساعت شرایط نامساعد جوی، فراهم شده است.

وی اضافه کرد: بر همین اساس، شناور «آذرخش ۹۰۷» به ظرفیت ۶۰ حوالی ساعت ۶ صبح امروز جابجایی مسافران جزیره رنگین کمانی خلیج فارس را در مسیر بندر شهید حقانی به بندر هرمز به انجام رساند.

محسنی گفت: در همین زمان، شناور "سندباد" ساعت 7 و 30 دقیقه به ظرفیت ۱۷۶ نفر، مسافران حاضر در بندر شهید حقانی بندرعباس را به مقصد جزیره قشم منتقل کرد و در ادامه نیز، مسافران مستقر در جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس را به مقصد بندرعباس را جابجا کرد.

لازم به ذکر است، استان هرمزگان با برخورداری از زیرساخت های مناسبی همچون ۱۰ بندر مسافری و پیشرفته ترین ناوگان مسافری دریایی کشور با بیش از ۸۰ شناور(لندینگ کرافت و مسافری) و ظرفیت بالغ بر ۶هزار صندلی، بیش از ۹۵ درصد کل حمل و نقل مسافران در آب های سرزمینی ایران و ۱۰۰ درصد حمل خودرو به مقصد جزایر خلیج فارس را بر عهده دارد.