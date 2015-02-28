  1. سیاست
  2. سایر
۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۳

با صدور پیامی؛

هاشمی‌رفسنجانی درگذشت مادر شهیدان کشوری را تسلیت گفت

هاشمی‌رفسنجانی درگذشت مادر شهیدان کشوری را تسلیت گفت

هاشمی‌رفسنجانی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان کشوری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مادران شهیدان کشوری،‌آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

«انالله و اناالیه راجعون»

درگذشت حاجیه خانم فاطمه سیلاخوری، مادر شهیدان کشوری باعث تأسف و تألم خاطر گردید.

خانم بزرگواری که دامنش پرورشگاه خلبان غیور کشور، شهید احمد کشوری و رزمنده مخلص، شهید محمود کشوری بود که به مصداق آیه شریفه « أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» همنشین فرزندان شهید خویش در بزم اولیاء و انبیاء خواهد بود.

با آرزوی علوّ درجات برای آن فقیده سعیده، صبر و اجر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستارم.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 2508483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها