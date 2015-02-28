به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مادران شهیدان کشوری،آیتالله هاشمی رفسنجانی پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:
«انالله و اناالیه راجعون»
درگذشت حاجیه خانم فاطمه سیلاخوری، مادر شهیدان کشوری باعث تأسف و تألم خاطر گردید.
خانم بزرگواری که دامنش پرورشگاه خلبان غیور کشور، شهید احمد کشوری و رزمنده مخلص، شهید محمود کشوری بود که به مصداق آیه شریفه « أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ» همنشین فرزندان شهید خویش در بزم اولیاء و انبیاء خواهد بود.
با آرزوی علوّ درجات برای آن فقیده سعیده، صبر و اجر بازماندگان را از درگاه احدیت خواستارم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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