محله ای محروم از خدمات شهری در خرم آباد/ فریاد اهالی محله بلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، محل کوی ارتش به رغم جمعیت بالایی که دارد همچنان از کمترین زیرساختهای شهری اعم از آسفالت، نظافت مناسب، نانوایی، دستگاههای خودپرداز، مسجد و... بی بهره است، موضوعی که موجب انتقادات جدی مردم این محله شده است.

به رغم بارها مراجعه حضوری و نامه نگاری اهالی برای متولیان امر در شهرداری همچنان سالهاست کوچه های این محله خاکی بوده به طوریکه مردم در فصل گرما و سرما با مشکلات جدی در این محله مواجه هستند.

زمستانهایی که کوچه های محله به گل می نشیند و تابستانهایی که گرد و خاک کوچه زندگی مردم را با مشکل مواجه می کند تنها بخشی از چالشهای این محله در بطن شهر خرم آباد است.

به رغم گسترش هر روزه ساخت و سازها در این محله گویا مسئولان امر برنامه ای برای ارائه خدمات به مردم ندارند، در حالیکه مردم هزینه های مربوط به آماده سازی برای آسفالت کوچه ها و معابر را نیز پرداخت کرده اند.

یکی از ساکنان محله کوی ارتش که با خبرنگار مهر گفتگو می کند در این رابطه می گوید: کوچه های خاکی علاوه بر اینکه نمای بسیار زشتی به این محله داده پستی و بلندی های آن نیز برای تردد خودروهای اهالی محل مشکل ساز شده است.

یک دانش آموز ساکن محله کوی ارتش نیز که در مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه مشارکتی زنده یاد فروزان حیدری واقع در خیابان شاهین کوی ارتش تحصیل می کند به مهر می گوید که خیابان مدرسه وی چندسال پیش تا وسط آسفالت و رها شده است!

وی به مشکل رفت وآمد در مسیر مدرسه اشاره می کند و یادآور می شود که زمستان ها مشکل یخ زدگی مسیر و گل و لای دانش آموزان را آزار می دهد و در فصول دیگر سال هم گرد و خاک موجب مشکل می شود.

دانش آموز دیگری که گفتگوی خبرنگار مهر با هم مدرسه ای خود را می بیند وارد بحث می شود و می گوید که پستی و بلندی های کوچه و خیابان هنگام رفتن به مدرسه بارها باعث زمین خوردن بچه ها شده است.

یک خانم خانه دار ساکن این محله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می کند: به دلیل قرار گرفتن کوچه های این محله در سراشیبی با بارش باران خاک کوچه ها شسته شده و در جدول جمع می شود که نتیجه آن پر شدن جدول ها و ریختن آب آنها در خیابان هنگام بارندگی و در نهایت آبگرفتگی است.

دختر جوانی نیز با تاکید بر اینکه مسئولان امر باید هرچه سریعتر برای رفع مشکلات محله کوی ارتش پیگیری کنند به مهر می گوید: گرد و غبار تولید شده از کوچه های خاکی در تابستان بسیار آزاردهنده است و تنفس را برای ساکنان محله سخت می کند.

پدر این دختر جوان نیز وارد بحث می شود و ادامه می دهد: اهالی محله نامه های زیادی برای شهرداری نوشته و پیگیر شده اند ولی سالی یک بار برای انجام آسفالت خاک کوچه ها کوبیده شده و رها می شود تا بدون هیچ اقدام دیگری برای آسفالت کوچه ها و معابر این محله به محض وقوع بارندگی هر آنچه رشته شده پنبه شود.

علیرضا اکبری مدیرعامل تعاونی مسکن کمیته امداد امام خمینی(ره) استان که ساکن این محله است با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای آسفالت معابر به مهر می گوید: سال ۸۰ بخشی از زمین های کوی ارتش برای کمیته امداد گرفته و هزینه آسفالت هم پرداخت شده ولی به رغم گذشت سالها هنوز این مشکلات رفع نشده است.

وضعیت مشکلات محله کوی ارتش آنجا بغرنج تر می شود که مردم از نبود زیرساختهای دیگری در این محله نیز به شدت گلایه دارند. آنها می گویند که نبود خودپرداز، نانوایی و مسجد در این محله موجب مشکلات جدی برای مردم شده است و می خواهند با توجه به توسعه روز افزون این محله برای رفع این چالشها چاره اندیشی شود.

مجموع این مشکلات در حالیست که شهید زنده سید نورخدا موسوی جانباز ۱۰۰ درصدی لرستانی نیز ساکن همین محله بوده و بارها مسئولان مختلف به نیت دیدار از این شهید زنده و خانواده وی به این محله سر زده اند ولی هنوز قدمی برای رفع مشکلات برداشته نشده است.

پیگیری خبرنگار مهر در نشست خبری اخیر یحیی عیدی بیرانوند شهردار خرم آباد در زمینه مشکلات ساکنان کوی ارتش تنها منجر به وعده شهردار جدید خرم آباد شد که آسفالت محلات مختلف شهر به طور جدی در دستور کار قرار دارد و به مرور مشکلات مردم حل خواهد شد.

به هر روی مردم هنوز امید خود را از دست نداده اند و این بار نامه دیگری را با امضای اهالی محله برای شهردار ارسال کرده اند تا شاید در آستانه ایام نوروز که شهرداری، شهر را برای پذیرایی از مهمانان نونوار می کند فکری هم به حال ساکنان این محله و مشکلات جدی آنها کند.

در نامه ارسالی از سوی اهالی محل که به امضای برخی از خانواده های ساکن در فاز ۲ کوی ارتش رسیده است با یادآوری اینکه مردم در زمان صدور پروانه ساخت همه هزینه های آماده سازی و آسفالت را به شهرداری منطقه ۲ پرداخت کرده اند خواستار پیگیری شهردار مرکزی خرم آباد برای رفع مشکلات ساکنان این محله شده اند.

به هر روی مردم کوی ارتش منتظر تحقق وعده یحیی عیدی بیرانوند شهردار جدید خرم آباد هستند تا زمینه برخورداری مردم این محله از امکانات ابتدایی زندگی شهری فراهم شود.

گزارش و عکس: معصومه نوروزپور