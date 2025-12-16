https://mehrnews.com/x39SZX ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶ کد خبر 6691584 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۶ آبگرفتگی در شهرک طلاییه بندرعباس بندرعباس - بارندگیهای اخیر موجب آبگرفتگی معابر شهرک طلاییه فاز ۲ بندرعباس شد. دریافت 7 MB کد خبر 6691584 کپی شد مطالب مرتبط آخرین وضعیت بارشها در استان کرمانشاه/آبگرفتگی سنگین دربرخی معابر عملیات هدایت آبهای سطحی در ۳۲ نقطه سنندج اجرا شد باران در مشهد حادثه ساز شد/وقوع ۱۰۹حادثه ظرف مدت ۷ ساعت محله ای محروم از خدمات شهری در خرم آباد/ فریاد اهالی محله بلند شد برچسبها سیل و آبگرفتگی بندرعباس بارش باران
