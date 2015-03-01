تحلیل پديده ريزگرد غرب كشور در «طبیعت ۳۶۰ درجه»

به گزارش خبرنگار مهر، وجود ریزگردها در نوار غربی کشور و آسیب‌های ناشی به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان محیط زیست کشور موضوع این هفته برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» است.

پرهام دیباج مجری و تهیه‌کننده «طبیعت ۳۶۰ درجه» امشب در گفتگو با علی درویشی، پدیده ریزگردها در آسمان غرب کشور و راه‌های مقابله با این معضل محیط زیستی را بررسی خواهد کرد.

این برنامه همچنین در گزارشی به معرفی آبشار شوی از جاذبه‌های طبیعی استان خوزستان می‌پردازد، آبشار شوی دزفول در رشته کوه زاگرس یکی از مناظر بدیع طبیعت ایران و زیستگاه گونه در حال انقراض سمندر امپراطور است، این اثر ارزشمند ۲۹ دی برای حفاظت بیشتر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

«طبیعت ۳۶۰ درجه» کاری از گروه اجتماعی شبکه دو سیما است که یکشنبه‌ها از ساعت ۱۹:۳۵ روی آنتن شبکه دو می‌رود.