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۱۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

پخش برنامه زنده محیط زیستی با نام «طبیعت 360 درجه» در شبکه دو

پخش برنامه زنده محیط زیستی با نام «طبیعت 360 درجه» در شبکه دو

مدیر گروه اجتماعی شبکه دو اعلام کرد یک برنامه زنده محیط زیستی با نام «طبیعت 360 درجه» به تهیه کنندگی و اجرای پرهام دیباج اوایل شهریور ماه روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

مهدی آذرمکان مدیر گروه اجتماعی شبکه دو درباره جزئیات «طبیعت 360 درجه» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با دعوت از کارشناسان، مسئولان و متولیان اصلی محیط زیست کشور به صورت زنده روی آنتن می‌رود و با محوریت محیط زیست تولید خواهد شد و تلاش خواهد کرد مسائل مبتلابه محیط زیست امروز ايران را با نگاهی موشکافانه و دقیق بررسی کند.

وی افزود: برنامه «طبیعت 360 درجه» هفته‌ای یکبار 50 دقیقه پخش می‌شود و مجری آن از فعالان محیط زیستی است. برنامه اکنون در مرحله ساخت دکور قرار دارد و نهایتا تا شهریور ماه پخش آن آغاز خواهد شد.

آذرمکان یادآور شد: پرهام دیباج مستندساز خوش فکر و توانمند محیط زیست مستندهای کوتاهی برای این برنامه ضبط و آماده کرده که متناسب با موضوع روز برنامه از شبکه دو پخش خواهند شد. او کارشناس ارشد تنوع زیستی و از مستندسازهای شناخته شده در حوزه محیط است که ساخت مستندهای «سوگنامه یک میراث طبیعی؛ یوزپلنگ»، «با مردمان سرزمین طبیعت» و «زاغ بور» را در کارنامه خود دارد.

مدیر گروه اجتماعی شبکه دو در پایان تصریح کرد: این برنامه در 52 قسمت 50 دقیقه روی آنتن می‌رود و تلاش خواهد کرد تا به راهکارهایی کاربردی برای حل معضلات زیست محیطی دست پیدا کند.

کد مطلب 2341473

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