پخش برنامه زنده محیط زیستی با نام «طبیعت 360 درجه» در شبکه دو

مهدی آذرمکان مدیر گروه اجتماعی شبکه دو درباره جزئیات «طبیعت 360 درجه» به خبرنگار مهر گفت: این برنامه با دعوت از کارشناسان، مسئولان و متولیان اصلی محیط زیست کشور به صورت زنده روی آنتن می‌رود و با محوریت محیط زیست تولید خواهد شد و تلاش خواهد کرد مسائل مبتلابه محیط زیست امروز ايران را با نگاهی موشکافانه و دقیق بررسی کند.

وی افزود: برنامه «طبیعت 360 درجه» هفته‌ای یکبار 50 دقیقه پخش می‌شود و مجری آن از فعالان محیط زیستی است. برنامه اکنون در مرحله ساخت دکور قرار دارد و نهایتا تا شهریور ماه پخش آن آغاز خواهد شد.

آذرمکان یادآور شد: پرهام دیباج مستندساز خوش فکر و توانمند محیط زیست مستندهای کوتاهی برای این برنامه ضبط و آماده کرده که متناسب با موضوع روز برنامه از شبکه دو پخش خواهند شد. او کارشناس ارشد تنوع زیستی و از مستندسازهای شناخته شده در حوزه محیط است که ساخت مستندهای «سوگنامه یک میراث طبیعی؛ یوزپلنگ»، «با مردمان سرزمین طبیعت» و «زاغ بور» را در کارنامه خود دارد.

مدیر گروه اجتماعی شبکه دو در پایان تصریح کرد: این برنامه در 52 قسمت 50 دقیقه روی آنتن می‌رود و تلاش خواهد کرد تا به راهکارهایی کاربردی برای حل معضلات زیست محیطی دست پیدا کند.