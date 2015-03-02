به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پیش از ظهر امروز با معرفی نخبگان قرآنی ایران در سال ۹۳، ‌ در ۵ رشته قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء و مفاهیم با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در مصلی امام خمینی تبریز برگزار شد.

براساس این گزارش، این مسابقات در ۵ رشته قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء و مفاهیم در دو بخش خواهران و برادران پس از ۵ روز رقابت فشرده، برگزیدگان خود را شناخت.

اسامی برگزیدگان در رشته های مختلف بخش برادران به شرح زیر است :

رشته قرائت:

حسن دانش از یزد محسن حسنی کارگر از خراسان رضوی سیدمحمد کرمانی از تهران ابراهیم تبسم چهره از گیلان جواد سلیمانی از خراسان رضوی

رشته حفظ کل:

محمدمهدی رجبی از خراسان رضوی محمد خاکپور از خراسان رضوی محمد‌علی اسلامی از تهران ابوذر کرمی از مرکزی نوید رزمجو از فارس

رشته مفاهیم قرآن کریم:

غلامحسین فاتحی از چهار محال و بختیاری صاحب شریفی از خوزستان علی سوخکی از فارس علی حسین زاده از گیلان نعمت قره‌خانی از آذربایجان غربی

رشته ترتیل:

مجتبی قدبیگی از تهران ماجد نصری از خوزستان محمد‌حسن حسن‌زاده از یزد احسان محمدی از خراسان رضوی محمد‌مهدی انگالیان از بوشهر

رشته حفظ ۲۰ جزء:

محمدرضا احمدی از قم رضا گلشاهی از خراسان رضوی محمدجواد دلفانی از تهران رضا حسن‌شاهی از فارس رسول آزمایش از آذربایجان شرقی

همچنین اسامی برگزیدگان در رشته های مختلف بخش خواهران به شرح زیر است :

رشته حفظ کل:

حکیمه نصیری از مازندران زهرا قربانی از اصفهان سما بابایی از تهران رقیه رضایی از مازندران سمیه کدخدایی از قم

رشته حفظ ۲۰ جزء:

فاطمه سعیدی مقدم از تهران زینب میرزایی از تهران راضیه رحیمی از اصفهان سکینه صفری از قزوین فاطمه غفاری از قم

رشته قرائت:

زینب لیراوی از قم پرنیان عصا بخش از تهران نسیبه کرمی پارسا هاله فیروزی از اردبیل زهرا سهرابی از کرمانشاه

رشته ترتیل:

فائزه سادات قریشی نسب از یزد مرضیه فیروز زاده از فارس سنا منبوهی از خوزستان مریم فتحی زاده از البرز سعدا عزیزی بلاغی از تهران

رشته مفاهیم: