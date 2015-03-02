به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم پیش از ظهر امروز با معرفی نخبگان قرآنی ایران در سال ۹۳، در ۵ رشته قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء و مفاهیم با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در مصلی امام خمینی تبریز برگزار شد.
براساس این گزارش، این مسابقات در ۵ رشته قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء و مفاهیم در دو بخش خواهران و برادران پس از ۵ روز رقابت فشرده، برگزیدگان خود را شناخت.
اسامی برگزیدگان در رشته های مختلف بخش برادران به شرح زیر است :
رشته قرائت:
- حسن دانش از یزد
- محسن حسنی کارگر از خراسان رضوی
- سیدمحمد کرمانی از تهران
- ابراهیم تبسم چهره از گیلان
- جواد سلیمانی از خراسان رضوی
رشته حفظ کل:
- محمدمهدی رجبی از خراسان رضوی
- محمد خاکپور از خراسان رضوی
- محمدعلی اسلامی از تهران
- ابوذر کرمی از مرکزی
- نوید رزمجو از فارس
رشته مفاهیم قرآن کریم:
- غلامحسین فاتحی از چهار محال و بختیاری
- صاحب شریفی از خوزستان
- علی سوخکی از فارس
- علی حسین زاده از گیلان
- نعمت قرهخانی از آذربایجان غربی
رشته ترتیل:
- مجتبی قدبیگی از تهران
- ماجد نصری از خوزستان
- محمدحسن حسنزاده از یزد
- احسان محمدی از خراسان رضوی
- محمدمهدی انگالیان از بوشهر
رشته حفظ ۲۰ جزء:
- محمدرضا احمدی از قم
- رضا گلشاهی از خراسان رضوی
- محمدجواد دلفانی از تهران
- رضا حسنشاهی از فارس
- رسول آزمایش از آذربایجان شرقی
همچنین اسامی برگزیدگان در رشته های مختلف بخش خواهران به شرح زیر است :
رشته حفظ کل:
- حکیمه نصیری از مازندران
- زهرا قربانی از اصفهان
- سما بابایی از تهران
- رقیه رضایی از مازندران
- سمیه کدخدایی از قم
رشته حفظ ۲۰ جزء:
- فاطمه سعیدی مقدم از تهران
- زینب میرزایی از تهران
- راضیه رحیمی از اصفهان
- سکینه صفری از قزوین
- فاطمه غفاری از قم
رشته قرائت:
- زینب لیراوی از قم
- پرنیان عصا بخش از تهران
- نسیبه کرمی پارسا
- هاله فیروزی از اردبیل
- زهرا سهرابی از کرمانشاه
رشته ترتیل:
- فائزه سادات قریشی نسب از یزد
- مرضیه فیروز زاده از فارس
- سنا منبوهی از خوزستان
- مریم فتحی زاده از البرز
- سعدا عزیزی بلاغی از تهران
رشته مفاهیم:
- رویا دادپور
- راضیه لشگری از فارس
- صبا صادقی از کرمانشاه
- حرمت نصراللهپور از قم
- زهرا صلاحی از تهران
