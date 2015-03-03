مشکلات و نیازهای ساکنان منطقه ۳ شهرداری مشهد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که شب گذشته با حضور مسئولان و مردم محلی منطقه ۳ شهرداری مشهد در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) واقع در خیابان فتاح و در محله رسالت برگزار شد مردم این منطقه توجه به آسفالت و ایجاد فضای سبز، تقسیط بدهی عوارض شهری، تبعات راه اندازی طرح فاضلاب و تعیین تکلیف در حوزه ساخت و ساز و همچنین کمبود فضاها ی ورزشی را از جمله مشکلات این منطقه عنوان کردند.

شهروندان قبل از خرید و فروش املاک استعلام بگیرند

شهردار منطقه سه در این نشست مردمی که با حضور اقشار مختلف مردم در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد بیان کرد: بیشترین مشکلات ما در حوزه حاشیه شهر فعالیت متخلفان حرفه ای است که با شناخت خطوط قرمز قانون سعی در عبور از مقررات و دور زدن دستورالعمل ها دارند.

علی یوسف زاده گفت: متاسفانه بخش عمده انرژی شهرداری منطقه ۳ صرف برخورد با این افراد و تخلافات ناشی از فعالیت آنها می شود که این موضوع نیازمند اصلاح قوانین جاری و تشدید برخوردهای قانونی با این افراد است.

وی در پاسخ به شهروندان این منطقه مبنی بر ساخت و ساز و یا خرید و فروش املاک بیان داشت: یکی از مشکلاتی که در منطقه سه شهری با آن روبه رو هستیم موضوع خرید و فروش املاکی است که به صورت قولنامه ای و فاقد سند انجام می شود.

وی افزود: متاسفانه این املاک توسط شیادان به چندین نفر فروخته می شود و از این راه برخی از سودجوها منافع بسیاری به جیب می زنند.

وی عدم اطلاع شهروندان از قوانین را علت این مشکلات عنوان کرد و افزود: تنها با یک استعلام ساده از شهرداری می تواند از به وجود آمدن مشکلات در این راستا جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: در همین راستا به منظور جلوگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی با هرگونه تخلف بر اساس احکام قانونی به شدت برخورد می شود چراکه بخش اعظمی از اتفاقات ناخوشایند امروز در شهر که از آن به حاشیه شهر تعبیر می شود ناشی از عدم تحکم آمیز آرا و دستورالعمل های قانونی در این حوزه است.

شهرداری با کمبود زمین به منظور ایجاد فضای ورزشی روبرو است

یوسف زاده در پاسخ به سوال مردم این منطقه مبنی بر ایجاد فضای سبز و زمین های ورزشی نیز گفت: با وجود تمرکزی که در این منطقه و بافت فرسوده وجود دارد لذا باید پذیرفت که زمین خالی برای احداث زمین ورزشی یا فضای سبز وجود ندارد.

یوسف زاده ادامه داد: در این محلات کار خدمت رسانی بسیار دشوار است ولی در صدد هستیم تا در صورت یافت شدن زمینی با متراژ بالای ۵۰۰ متر و خرید آن به قیمت عادلانه نسبت به احداث و تجهیز آن به فضای سبز اقدام کنیم.

وی گفت: شهروندانی نیز که مایل به انجام این پروسه هستند می توانند با معرفی مالکانی که تمایل به واگذاری املاک خود را دارند با شهرداری همراه شده و در این حوزه شهرداری را همراهی کنند.

آسفالت منطقه در دستور کار قرار دارد

شهردار منطقه سه همچنین با بیان اینکه آسفالت معابر به عنوان یکی از اولویت های این شهرداری در دستور کار قرار دارد ادامه داد: برای اهالی سطح منطقه در سه حوزه فضای سبز، پیاده رو سازی و آسفالت معابر تعریف شده است که امیدواریم با جذب اعتبارات مورد نیاز این برنامه های به زودی اجرایی شود.

یوسف زاده گفت: کاستی های منطقه در این زمینه بر ما نیز پوشیده نبوده و نیست به طوری که از ابتدای شش ماهه دوم سال جاری تاکنون بیش از ۳.۵میلیارد تومان برای آسفالت معابر منطقه هزینه شده است.

وی درباره رویکرد قالب به موضوعات فرهنگی نیز خاطرنشان ساخت:‌ تلاش ویژه ای برای جلب مشارکت خودجوش و حمایت های امردمی شده است تا نگرش شهروندان نسبت به شهرداری دچار تغییر شود و پراکنش اقدامات ما نیز گسترش یابد.

وی همچنین در پاسخ به سوال شهروندان در خصوص معضل موش ها نیز گفت: یکی از تبعات احداث شبکه فاضلاب شهری زاد و ولد موش ها است که در این راستا نیز برنامه هایی برای مهار آنها در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه سه همچنین با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر ارائه تخفیف های مناسب برای پرداخت معوقات عوارض شهری گفت: شهرداری آمادگی دارد تا مبالغ کمتر از ۵۰ میلیون تومان را سه ساله تقسیط کند.

یوسف زاده همچنین در خصوص بن بست قرار گرفتن این منطقه نیز گفت: این موضوع در طرح های ترافیکی بررسی خواهد شد و در حد مقررات سعی می شود تا راه های دسترسی های این محدوده افزایش یابد.