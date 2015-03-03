تصاویر جدید از فیدل کاسترو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میامی هرالد، کوبا تصاویر جدیدی را از فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور منتشر کرد که در حال گفتگو با پنج زندانی آزاد شده بوده که از آنها به عنوان قهرمانان جمهوری کوبا یاد می شود.

دیدار با زندانیان بازگشته از آمریکا در منزل کاسترو انجام شد. این پنج نفر در سال ۱۹۹۸ در میامی بازداشت شده و در سال ۲۰۰۱ راهی زندان شدند.

بر اساس این گزارش جراردو (هرناندز)، رامون لابانینو، فرناندو گنزالس، رنه گنزالس و آنتونیو گوئررو در سال ۲۰۰۱ به اتهام جاسوسی در دادگاهی آمریکایی محاکمه شدند.

رسانه دولتی کوبا پیشتر با انتشار تصاویر جدیدی از فیدل کاسترو رئیس جمهوری سابق این کشور در شش ماه گذشته به شایعات درباره وضعیت جسمانی وی پایان داده بود.

بر این اساس روزنامه گرانما و رسانه های دولتی کوبا تصاویری از کاستروی ۸۸ را به همراه همسرش با حضور رهبر یکی از اتحادیه‌ های دانشجویی منتشر کردند که این دیدار مربوط به ۲۳ ژانویه است.

پیشتر نامه فیدل کاسترو به «دیه گو مارادونا» اسطوره فوتبال آرژانتین به شایعات درباره مرگ رهبر انقلاب کوبا پایان داده بود که از زمان توافق تاریخی رائول برادرش درباره نزدیکی واشنگتن و هاوانا در انظار عمومی دیده نشد و خبری از وی منتشر نشده است.