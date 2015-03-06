امسال سه هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر جمعه در جمع خبرنگاران از ایجاد ۴۰۰ هزار اشتغال جدید در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور خبرداد و گفت: این میزان اشتغال ایجاد شده با احتساب قریب ۲۰۰ هزار ریزش اشتغال در واحدهای مذکور محاسبه شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده رشد اقتصادی حدود چهار درصدی کشور این فرصت را برای ایجاد اشتغال جدید فراهم کرده است.

ربیعی تصریح کرد: طبق محاسبات اقتصادی به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی حدود ۱۱۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امسال مجلس شورای اسلامی 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به این وزارتخانه اختصاص داد و بانک های دولتی امسال سه هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پرداخت کردند، گفت: با وجود رکود اقتصادی در کشور، امسال اعتباراتی نیز از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای ایجاد اشتغال هزینه شده است.

به گفته وی در حال حاضر قریب به ۲۳ میلیون نفر در مراکز بخش های مختلف مشغول به کار هستند.

ربیعی میزان اشتغال کاذب در کشور را حدود هفت میلیون شغل اعلام کرد و گفت: از مجموع آمار ۲۳ میلیون شاغل بخش های اقتصادی و خدماتی کشور، هفت میلیون نفر دارای اشتغال های غیر رسمی و کاذب هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ در بخش درمان بیمه شدگان و همچنین خرید خدمات درمانی ۱۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است.

ربیعی از برنامه های دولت در ارتقاء ارائه خدمات درمانی خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه های در دست اقدام این سازمان و با ارتقاء دفترچه های تامین اجتماعی، بیمه ها نسبت به گذشته خدمات بهتری ارائه کنند.

وی در مورد دستمزد کارگران در سال آتی نیز گفت: تلاش برای افزایش دستمزد کارگران با رایزنی و پیگیری های مستمر این سازمان با دو وزارتخانه دیگر در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز برای بازدید از مجتمع صنعتی اسفراین، افتتاح برخی پروژه های ورزشی و درمانی در بجنورد و کلنگ زنی پالایشگاه تولید بنزین یورو ۴ در شیروان وارد استان خراسان شمالی شد.